Édesanyjának üzent a Fradi magyar hőse

A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra győzte le az ír Shamrock Rovers csapatát a Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A találkozó után a Fradi első góljának szerzője, Sigér Dávid is értékelte a mérkőzést az M4 Sport kamerái előtt, aki tétmeccsen több mint két év után talált be ismét az ellenfél kapujába.

„Nagyon megpattant a lövésem, sok minden kellett ahhoz, hogy ez bemenjen. A sors is megjutalmazott minket, befelé pattant a labda, mert megdolgoztunk érte. Egy ilyen gól megtörheti az ellenfelet, nekünk pedig sok gondunk volt, ki voltunk éhezve egy ilyen meccsre. Sikerült még több gólt szereznünk, örülök, hogy megvalósultak az elképzeléseink. Tovább kell menni ezen az úton, A meccs elején láttuk, hogy itt is lehetett volna így is, úgy is. Türelmesnek és alázatosnak kell lennünk és akkor jöhetnek még ilyen szép eredmények" – mondta Sigér Dávid, aki a születésnapos édesanyjának ajánlotta a gólját, és külön gratulált a nap során világbajnoki döntőbe jutott férfivízilabda-válogatottnak is.