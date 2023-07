Kicsoda Máté Csaba, a Fradi új edzője?

A Shamrock Rovers elleni Konferencia-liga selejtezőben a Ferencváros Máté Csaba irányításával aratott megnyugtató 4-0-s győzelmet. Az ír bajnok ellen nem csak a játékosok mutatták meg, hogy még mindig tudnak focizni, de a magyar szakember is bizonyította, hogy, ha kell, képes irányítani egy európai kupa csoportkörébe készülő csapatot.

A Fradi-drukkerek, bár minden bizonnyal szeretnék, egyhamar még biztosan nem fogják elfelejteni a Klaksvík elleni BL-búcsút, amely vezéráldozattal járt, hiszen a találkozó lefújása után alig két órával Kubatov Gábor klubelnök meghozta a nehéz, de egyetlen helyes döntést, és elköszönt a csapatot két bajnoki címig és Európa-liga nyolcaddöntőig vezető Sztanyiszlav Csercseszovtól. Az orosz szakember ittlétének eredményeit már körbe jártuk ebben a cikkünkben, most inkább az utódjával, Máté Csabával szeretnénk foglalkozni.

A csapat irányítását átvevő magyar szakember ugyanis nagyon is megérdemli a figyelmet.

A szekszárdi születésű, 53 éves Máté Csaba tisztességesnek mondható játékoskarriert futott be, amelyben nem is az volt az igazán figyelemre méltó, hogy PMSC és a Tatabánya színeiben NB I-es rutint is szerzett, sokkal inkább az, hogy karrierje legfontosabb időszakát külföldön töltötte. 1993-ban, azaz csupán 24 évesen Belgium felé vette az irányt, és 2001-ig maradt is a Németalföldön, ahol három klub mezét is viselte. Ez nyolc év egy olyan országban, amelynek a focija már ekkor is rendre BL-csapatot (Anderlecht) adott. Ha egy játékos sikeres tud lenni egy külföldi bajnokságban, az több dolgot is megmutat róla: a tehetség mellett megvan benne a kellő alázat, hajlandó tanulni, könnyen teremt kapcsolatokat és jó közösségi ember.

Aki ismeri Máté Csabát, alighanem a fenti jelzőkkel aligha fog vitatkozni. Nem véletlen, hogy, amikor 2008-ban a korábbi kiváló holland válogatott középpályás, Erwin Koeman lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, a stábjába mások mellett Máté Csabát is maga mellé vette. Koeman nyelveket beszélő és a focihoz is értő embereket keresett. Márpedig Máté Csaba belgiumi légióskodásának köszönhetően beszél flamandul (is), és miután tudatosan készült az edzői pályára, a képzettségével sem volt gond.

Koeman ittléte alatt a fociközeg a korábbinál is jobban megismerte Máté Csabát, elhivatottsága, felkészültsége és munkamorálja pedig a holland távozása után azonnal új lehetőséget nyitott számára: Kis Károly mellett az első fénykorát élő Paksi FC másodedzője lett. A tolnai csapat a 2010-11-es idényben ezüstérmes lett a bajnokságban, valamint megnyerte a Ligakupát, a következő idény elején pedig a csapat kiléphetett az európai porondra.

Már akkor is lehetett látni, hogy nagyon felkészült szakember, rengeteget segített, döntő érdemei voltak abban, hogy bajnoki ezüstérmesek és Ligakupa-győztesek lettünk – idézi a Sportal Kis Károlyt.

Nem véletlen, hogy Máté Csaba következő állomáshelye ezt követően az újjáépülő Ferencváros lett, ahol ismét egy holland tréner, Ricardo Moniz munkáját segítette. Az előző idényben Zalaegerszegről nem éppen a legjobb formájában távozó edző a Fradinál azért megmutatta, hogy érti a dolgát. És, akkor mit mondjunk utódjáról, Thomas Dollról?

A korábbi német válogatott szakember 2006-ban a Bundesliga dobogójára vezette a Hamburgot, amiért megválasztották az Év edzőjének!

A két Ligakupa- és három Magyar Kupa-elsőséget hozó ittléte alatt végig számított Máté Csabára, ahogy az őt követő Szergej Rebrov is.

Az európai porondon is sikeres Fradi alapjait megteremtő szigorú ukrán szakembernél mindenkivel szemben magasan volt a léc, de Máté Csaba szakértelmében ő is megbízott. A magyar segédedző ugyanis valóban segítette az edző munkáját, és nem csak azzal, hogy a flamand mellett angolul, németül és franciául is beszél, hanem szakmailag is lehetett számítani a meglátásaira. Az orosz válogatottal vb-nyolcaddöntőbe jutó, a világ legjobb edzői közé sorolt Sztanyiszlav Csercseszovnak is bizalmi embere volt, az orosz mester stábjában is helye volt. Máté Csaba tehát immár több mint egy évtizede csupa kimagasló tudású, európai szinten is komoly eredményeket elérő edző mellett fejlődhetett. Folyamatosan tanult, és, ha kellett, mint például Moniz kirúgása után, gond nélkül be tudta tölteni a vezetőedzői posztot.

Ismeri és érti az öltözői viszonyokat, és most óriási segítség, hogy képes megértetni magát egy olyan nemzetközi társaság, mint a Fradi valamennyi tagjával. Higgadtsága és szaktudása máris eredményre vezetett a Shamrock ellen, a csapat újra szebbik arcát mutatta a játékban, és ami talán még fontosabb, jól láthatóan újra „csapat" volt.

„A legfontosabb, hogy az alázat meglegyen a csapatban, valamint a kellő tisztelet az ellenféllel szemben. Azt a hatalmas csalódást, amit a szurkolóknak okoztunk, meg kell próbálnunk helyrehozni. Szeretnénk visszanyerni a szurkolóink bizalmát, hiszen szükségünk van a támogatásukra – üzente kinevezése után a klub honlapján Máté Csaba.

Leandro, a másodedző

Ahogy az elmúlt bő évtizedben Máté Csaba volt egy-egy szakember legfontosabb társa a pálya szélén, úgy ő is egy olyan szakembert választott maga mellé, akiben vakon megbízhat. A brazil Leandro de Almeida a Fradi-tábor egyik nagy kedvence 2006-10, illetve 2015-2020 között szerepelt a Ferencvárosban. Kívül-belül ismeri a klubot, ugyanúgy tisztában van vele, hogy mit jelent egy-egy győzelem vagy vereség, mint Máté Csaba. Ráadásul a két szakember már dolgozott együtt, ugyanis, amikor 2020 nyarán a Ferencváros vezetősége úgy döntött, hogy az NB III-ban is indít egy csapatot (FTC II), annak Máté Csaba lett a vezetőedzője, a munkáját pedig Leandro segítette.

Leo bár 2022-ben még tagja volt a Magyar Kupa-győztes csapatnak, egyre inkább az edzősködés felé fordul. Talán meglepő, de a mindig mosolygós brazil srác volt az, aki a Klaksvík elleni kiesést követően egy kőkemény öltözői beszéddel tett rendet a fejekben, aminek ugyancsak szerepe volt a csütörtöki magabiztos győzelemben.

„Tisztelet, alázat és kemény munka" – ezek Leandro jelszavai, és most aligha van bármire nagyobb szüksége a csapatnak.