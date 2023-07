Először stadionban: hatalmas küzdelem várható a magyar minifoci-bajnokság döntőjében

A 2023-as minifutball magyar bajnokság VID FINAL4 döntője július 30-án Budapesten kerül megrendezésre, méghozzá igazán patinás helyszínen, a III. Kerületi TVE stadionjában. A VID FINAL4-ba négy csapat jutott be: a CHICAGO, a PFF Szántó, az SZPCDSE-ECECE és az Airnergy FC.

Ahogy azt a bevezetőben említettük, négy csapat jutott be a VID FINAL4 döntőjébe. A nyugat-magyarországi döntő győztese, a CHICAGO (Budapest), a kelet-magyarországi döntő győztese, a PFF Szántó (Martfű), a Budapest-bajnokság győztese, az SZPCDSE-ECECE (Ceglédbercel) és a Tippmix Magyar Kupa-győztese, az Airnergy FC (Budapest).

Chicago

Az 1991-ben alapított Chicago - ahol korábban többek között Lódi Tamás vagy épp Baranyai Pál is szerepelt - a januári törökbálinti Mirabella Kupán tette le a névjegyét, ahol több esélyest is legyőzve szerezte meg a kupagyőzelmet. Kovács István fiai ezután sikerrel vették a Sport365 Nyugat-magyarországi döntőt, így kvalifikálva a VID FINAL4-ba! Az elsősorban fiatalokra épülő csapat újonc a minifutball bajnokságok döntőjében.

"Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy bejutottunk a Final4-ba! A nyugat- magyarországi döntő után együtt a csapattal megünnepeltük a győzelmünket és azóta készülünk és nagyon várjuk a vasárnapi nagydöntőt! Lesz egy csapat összetartás, ahol a hangulat a fontos: szokásos fifa, poker, társas! Így mindig jobban ráhangolódunk a közelgő eseményre nálunk ez bevett szokás! Csak a Chicago!" - mondta Kovács István, csapatvezető.

SZPCDSE-ECECE

Remek nyarat tudhat maga mögött a ceglédberceli csapat. Barabás Miklósék előbb sikerrel vették a Final4 első 'kvalifikációs döntőjét' a budapesti rájátszást, majd győzelemmel indítottak a Tippmix Minifutball Magyar Kupa hajdúszoboszlói állomásán is, mellyel a kupadöntőbe is bejutottak, ahol végül harmadikok lettek. Mindeközben Maglódon megnyerték a II. Ponczok Csaba Emléktornát és az ő elsőségüket hozta a 2023-as VID Balaton Tour júliusi 60 csapatos tornája is.

"Rögtön az első budapesti állomáson az egyik legnagyobb rivális ellen sikerült kiharcolni a Final4-ba jutást, aminek kifejezetten örültünk. Egyrészt a teher lekerült a csapatról, másrészt teljesítve a kitűzött célt tudtuk megfigyelni a többi régió döntőjét, a bejutó csapatokat, és kialakítani a megfelelő keretet és hozzá a játékrendszert. A csapat régóta játszik együtt, kiegészítve néhány új, agilis játékossal egy baráti társaságnak mondható. Sokat beszélgetünk taktikáról, stratégiáról, összeállításról, de edzésre lehetőség nem igazán adódik, így mindenki a felkészülési időszakot a nagypályás, vagy futsal csapatánál tölti, és a kreativitásra támaszkodva próbálunk meg együtt sikert elérni a Final4-ban is. Várjuk nagyon a döntő napját, hiszen itt derül ki, hogy amiért a csapat egész évben küzdött, az milyen eredménnyel fog párosulni. A srácok mindenesetre komolyan veszik, ami jó előjelnek tekinthető, mindenki szeme előtt a közös cél lebeg, ami nem más, mint a végső siker, az országos bajnoki cím" - mondta Barabás Miklós, az SZPCDSE-ECECE csapatkapitánya.

Airnergy

A 2008-ban alapított klub elsősorban az utánpótlás-képzéssel foglalkozik. Gabura Gyula csapata tavaly a Budapest Döntő megnyerésével tette le a névjegyét a minifutballban, ahol idén is esélyesek. Legismertebb játékosaik a DVTK-ban és Mezőkövesden is megforduló George Menougong és a 101-szeres futsalválogatott Nagy Gábor 'Futre'. A klub célja, hogy dinamikus és kihívásra alkalmas tanulási körülményeket teremtsenek, annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb színvonalú labdarúgó játékosokat képezzenek, akik élvonalbeli csapatokban játszanak majd. Szervezettségében, szakmai munkájában, arculatában, gazdálkodásában egyaránt, egy előre mutató, a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő klubot szeretnének felépíteni. Ez idén nem is sikerült rosszul, a csapat többek között megnyerte az első, történelmi Tippmix Magyar Kupát, így kvalifikálva magát a Final4-ba.

„Mindenki nagyon várja már a Final4-t a csapatban. A tavalyi évben is szerepeltünk a döntőn, akkor 4. helyet szereztük meg, amit most szeretnénk túlszárnyalni. A keretünk alkalmas arra, hogy előrébb végezzünk, mint egy évvel korábban. Minden csapatnak sok sikert hétvégére és győzzön a jobb, reményeink szerint az Airnergy" - mondta a csapatkapitány, Nagy Gábor 'Futre'.

PFF Szántó

A PFF Szántó kispályás csapata 2008-ban alakult egy martfűi szilveszteri teremtornára, méghozzá az utánpótlás években együtt focizó játékosokból (Szanda Focisuli). A jelenlegi csapatból akadnak olyanok, akik már több, mint 20 éve együtt játszanak, akár kispályán, futsalban vagy éppen nagypályán is. A sors pikantériája, hogy a keret nagy része a most feljutó NBIII-as Martfüi LSE csapatát erősíti. Nem is szerepelnek rosszul az utóbbi időben, elég csak azt említeni, hogy megnyerték a kelet-magyarországi döntőt.

A martfűi csapat évek óta meghatározó alakulata a honi kispályás mezőnynek, minifutballban 2022 decemberében tették le a névjegyüket, amikor a tél egyik legerősebb teremtornáját a létavértesi Solar Panel Bástya-kupát nyerték meg

"A csapat baráti társaság, ahol a jókedv és a kiváló hangulat mellett mostanra a minél jobb szereplések is hoztak a kisebb-nagyobb sikereket. Nem a nagy nevek, hanem az összeszokottság, a jó társaság adja a csapatunk erejét! Szponzorunk "Főni"(Szántó Lajos, - a szerk.) aki nem csak az anyagiak megteremtésében, hanem a csapatmunkában is kiveszi a részét. Sokat köszönhetünk neki emberileg is. Az utóbbi években elindítottuk futsal csapatunkat, mellyel sikerült az NB II-es élmezőnyig verekedni magunkat Tiszaföldvár néven. Sajnos a rájátszás nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A csapat nagy része együtt futsalozik, kispályázik és nagypályázik. Ez sokszor a munka mellett - mindenkinek van állandó munkahelye - extra terhelést jelent, de az eredmények és a pályán kívüli hangulat gyorsan feledteti velünk! Reméljük a sikereink tovább bővülnek és a Final4-on is szép eredményt tudunk elérni" - mondta a PFF Szántó csapatvezetője, Benedek Zsolt.

A meccseket 25x45-ös, kiváló minőségű füves pályán, 4x2-es kapukkal rendezik majd meg a III. Kerületi TVE stadionjában.

Az Európai Minifutball Szövetség (EMF) 2023-ban Nagyváradon szervezi meg az EMF Bajnokok Ligáját szeptember 06-10. között. Ezen versenyre hazánk – előreláthatólag – kettő csapatot delegálhat. Az Európai Minifutball Szövetség (EMF) 2023-ban a bulgáriai Sunny Beach-en szervezi meg az EURO CUP-ot, szeptember 13-17 között, melyre további 1-3 csapatot delegálhat Magyarország.

"Négy remek csapat jutott be a Magyar Minifutball Bajnokság VID Final4 döntőjébe, mely a Tippmix Magyar Minifutball Kupa döntője mellett kétségkívül a minifutball csúcsa, az a döntő, melyért egész évben versenyeznek minifocisaink! Megtisztelő, hogy a Final4-döntőnek a III. Kerületi TVE ad otthont és hatalmas köszönet a VID-nek is, hogy rendezvényünk mögé álltak. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan a döntőt ezúttal is adja a televízió( M4Sport+ , 16.00. ) mindezek mellett olyan médiahátteret kapunk a Mediaworks csoporttól, mely hatalmas előrelépés sportágunk számára. Hosszú, ám rendkívül mozgalmas és színvonalas szezonon vagyunk túl, mely magasan túlszárnyalja a korábbiakat, erre is lehet építeni. A csapatok már túl vannak a szükséges technikai értekezleten és kijelenthetem, négy jól felkészült alakulat vág neki vasárnap a döntőnek, melyre a helyszínen is minden érdeklődőt szeretettel várunk" - összegzett Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke.

A VID FINAL4 részletes programja:

Senior csoportmeccs

9.15. 'A' pálya Doppos Pala FC – DC Budapest

9.15. 'B' pálya Fékcentrum KFT – Szemérem Ajax

Senior csoportmeccs

10.00. 'A' pálya Doppos Pala FC – Szemérem Ajax

10.00. 'B' pálya DC Budapest – Fékcentrum KFT

VID FINAL4 Elődöntő

11.00. Chicago – SZPCDSE-ECECE

VID FINAL4 Elődöntő

12.00. PFF Szántó – Airnergy FC

Senior csoportmeccs

13.00. DC Budapest – Szemérem Ajax

13.30. Doppos Pala FC – Fékcentrum KFT

14.00. Senior díjátadó

VID FINAL4 Bronzmérkőzés

14.30. ÉLŐ m4sport.hu

GYERMEK MÉRKŐZÉS

15.15. III. Kerületi TVE U11 – U12

VID FINAL4 Döntő

16.00. ÉLŐ M4Sport +

VID FINAL4 EREDMÉNYHIRDETÉS

17.00.