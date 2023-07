Nem bírt a Puskás Akadémiával, vereséggel tért vissza a Diósgyőr az NB I-be

A labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában az újonc Diósgyőr 1-0-ra kikapott a Puskás Akadémia csapatától a miskolci DVTK Stadionban.

Az ifjabb Kuznyecov Szergej vezette Diósgyőr az előző szezonban magabiztosan jutott fel az NB II-ből, a miskolci csapat a bajnokság végén 13 ponttal előzte meg a második feljutó MTK-t.

A remek teljesítmény ellenére a diósgyőri csapatnál teljesen kicserélték a keretet, ugyanis a nyári átigazolási időszakban már 11 játékos – köztük a korábbi NB I-es gólkirály Eppel Márton, a korábbi magyar válogatott Koman Vladimir vagy Könyves Norbert is – távozott a klubtól, a távozók helyére pedig 11 légiós focistát igazoltak, így a DVTK edzőjének nem volt egyszerű új csapatot építenie az előttünk álló szezonra.

Profi labdarúgókat igazoltunk, akik egyénileg is edzettek, de egészen más terhelést jelent egy csapattal készülni. Az jelentette a legnagyobb kihívást az edzőtáborban is, hogy finoman, és nagyon figyelve kellett adagolni a terhelést, hogy a "régieknek" is kihívást jelentsen, de az "újak" se sérüljenek bele" – nyilatkozta a Diósgyőr honlapjának ifjabb Kuznyecov Szergej, aki hangsúlyozta, hogy a nagy játékosmozgás ellenére a tavalyi csapatból Cseke Benjámin kivételével a húzóemberek Diósgyőrben maradtak, így az új igazolásokkal csak mélyítették a keretet

„Az a célunk, hogy ne csak a piros mezéről, hanem a mutatott játékról is könnyen felismerhető legyen a DVTK, mert ebben a bajnokságban is törekedni fogunk a labdabirtoklásra, az esetleges labdavesztés után a magas letámadásra, a támadójátékra, a minél több gólra és a minél több győzelemre, mert ezt szeretik a szurkolók" – tette hozzá a Diósgyőr edzője.

A Puskás Akadémiánál is várható játékosmozgás, hiszen nyáron Alexandru Baluta, Kiss Tamás, Yoëll van Nieff és Spandler Csaba is távozott a csapattól. A felcsúti klub eddigi egyetlen új szerzeménye a spanyol származású, svájci Quentin Maceiras, aki a svájci bajnok Young Boys csapatától érkezett.

Nehéz mérkőzésre készülünk, mert az újonc Diósgyőr nagyon komolyan erősített. Nálunk nem volt nagy játékosmozgás, de azokkal, akik itt maradtak, az akadémiáról feltöltve jó csapatot alakítottunk ki. Jól sikerült a felkészülés, a csapatnál nagyon jó a morál, úgyhogy nagyon várom a kezdést" – nyilatkozta a Puskás Akadémia honlapjának Hornyák Zsolt, a felcsúti csapat edzője, aki megjegyezte, hogy a játékosain gyakran észreveszi, hogy az idegenbeli meccseken sokkal motiváltabbak a sok a néz miatt.

„Diósgyőrben mindig jó kulissza, jó légkör van, úgyhogy ez számunkra is plusz lesz. Remélem, hogy ez látható lesz majd játékban és majd az eredményben is" – mondta Hornyák Zsolt, aki azt is elárulta, hogy a héten igazolt Quentin Maceiras szerdán kapcsolódott be a munkába, így könnyen lehet, hogy az ő játékára is sor kerül majd.

A Diósgyőr 12 bajnokit játszott pályaválasztóként a Puskás Akadémia ellen, ebből hatot megnyert, háromszor döntetlen született, másik háromszor pedig a felcsúti csapat távozott győztesen.

A találkozó remek hangulatban kezdődött, ugyanis több mint 8 ezer szurkoló látogatott ki az idénynyitó mérkőzésre, és már az első percben felhördült a miskolci szurkolósereg, amikor Marius Corbu kőkeményen odacsúszott Holdampf Gergőnek, amiért a felcsúti focista azonnal meg is kapta a sárga lapját.

Ezt követően a Puskás Akadémia sokkal kezdeményezőbben futballozott, a nyolcadik percben pedig a vezetést is megszerezte. A gambiai Lamin Colley kapott egy remek átadást a tizenhatoson belül, kilenc méterről keresztbe lőtte a labdát a kapu előtt, a hosszún érkező Luciano Slagveer pedig közelről a kapuba sodorta a labdát (0-1).

A folytatásban a Puskás Akadémia kontrollálta a meccset, a Diósgyőr pedig semmiféle veszélyt nem jelentett a vendégcsapat kapujára. A következő helyzetre egészen a 27. percig kellett várni. Ekkor a Puskás svéd támadója, Jonathan Levi állt oda egy 20 méteres szabadrúgáshoz, azonban a bal alsóba tartó lövését Karlo Sentic szögletre tornázta.

A miskolciak az első félidő hajrájára kezdték felvenni a meccs ritmusát, és a 42. percben már egy nagy helyzetig is eljutottak. A Vladiszlav Klimovics kapott egy benyesett labdát, mellel levette, lefordult a védőjéről majd kilenc méterről lőtt, de a próbálkozása elment a jobb kapufa mellett.

A második a félidő némi késéssel indult, ugyanis a diósgyőri kapu jobb alsó sarkában tátongott egy lyuk a hálón, ezért néhány perc elment azzal, amíg megfoltozzák azt.

A második félidőt a miskolci csapat kezdte támadólag, a felcsúti együttes pedig beszorult a saját kapuja elé. A hazai helyzetek azonban a mezőnyfölény ellenére elmaradtak, és az 53. percben majdnem a vendégek lőttek újabb gólt. Ismét Colley volt az előkészítő, majd Jonathan Levi került helyzetbe, de a nyolcméteres lövését Sentic védeni tudta.

A folytatásban a Puskás Akadémia tudatosan átadta a kezdeményezést a Diósgyőrnek, és kontratámadásokra rendezkedett be. A 67. percben pont egy ilyenből lezárhatta volna a meccset a felcsúti csapat. Egy gyors támadás végén a holland Luciano Slagveer lépett ki ziccerben, de a kilencméteres lövése pár centivel elkerülte a jobb alsó sarkot.

A második félidő első diósgyőri helyzetére a 73. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali beadásra a görög Argirisz Kampecisz robbant be a kapu elő, de a hétméteres fejese elszállt a kapu fölött. Kilenc perccel később újabb helyzete akadt a Diósgyőrnek. A csereként beállt Gera Dániel tört kapura, 16 méterről megeresztett egy életerős bombát, de Markek Tamás vetődve védeni tudott.

A hajrában a diósgyőriek mentek előre az egyenlítésért, de a játékukban nem volt elég elképzelés, se átütőerő, így a felcsútiak könnyedén kivédekezték a találkozó végét, és megnyerték a mérkőzést Luciano Slagveer korai góljának köszönhetően.