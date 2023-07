Jürgen Klopp döntött: elhagyja a Liverpoolt

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője, Jürgen Klopp elárulta, hogy a 2026 nyaráig szóló szerződését nem szeretné meghosszabbítani a Vörösökkel, és akár végleg be is fejezheti az edzősködést utána.

Klopp 2015-ben vette át a Liverpool irányítását, és a csapattal három (köztük egy győztes) Bajnokok Ligája-döntőt is játszott, de van Európai Szuperkupa és klubvilágbajnoki trófeája is, valamint Angliában nyert bajnokságot, FA-kupát, Community Shieldet és Ligakupát is. A tavalyi év sikertelensége után azonban felvetődött a távozása is, és például a német válogatottal is hírbe hozták, ám úgy tűnik, a szezont Klopp-pal kezdi el az immáron Szoboszlai Dominikot is tartalmazó csapat.

Ugyanakkor az 56 éves német szakember elárulta, hogy szeretné kitölteni a 2026-ig szóló szerződését, azután viszont szünetet tartana a karrierjében – akár véglegeset is.