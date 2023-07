Világbajnok Kós Hubert és a férfi kardcsapat, Szoboszlai bombagólja, eldőlt a Fradi-edző jövője

Pénteken is számos érdekes és megdöbbentő esemény történt a hazai, illetve a nemzetközi sportvilágban. Amennyiben lemaradt volna a legfontosabb hírekről, akkor most egy helyen megtalálja őket.

A Fradi Konferencia-ligában aratott 4-0-s győzelme után Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke Facebook-bejegyzésben háláját fejezte ki a csapatnak és a szurkolóknak, ami némiképp előrevetíti a megbízott vezetőedző, Máté Csaba jövőjét is.



A nemrég még sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik is elutazott a Liverpoollal Szingapúrba, ahol Jürgen Klopp csapata a Leicester City és a Bayern München ellen lép majd pályára. A magyar válogatott középpályás remek formában van, amit egy hatalmas szabadrúgásgóllal bizonyított be az edzőtáborban.

Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méter háton a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek hatodik napján, míg ugyanebben a számban Kovács Benedek az ötödik lett.

Az újdonsült világbajnok nem is tudta értékelni teljesítményét, mert rosszul lett.



A kevesebb mint három hét múlva kezdődő budapesti atlétikai világbajnokság egyik legnagyobb sztárja, Alica Schmidt merész képpel örvendeztette meg rajongóit a közösségi oldalán.



A Zalaegerszeg csütörtökön a horvát NK Osijek otthonában lépett pályára a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén, ám még a meccs előtt öt magyar szurkolót vett őrizetbe az eszéki rendőrség.



A magyar férfi kardcsapat a milánói olimpiai kvalifikációs vb döntőjében legyőzte Dél-Koreát, ezzel 2007 után ismét világbajnok lett.

A labdarúgó NB I 2023/2024-es szezonjának nyitómérkőzésén az újonc MTK hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen.



Az angol másodosztályban szereplő Stoke City pénteken leigazolta a Ferencváros labdarúgócsapatának csatárát, Ryan Mmaeét.