Klopp távozik Liverpoolból, Messiék tovább erősítenének, eligazolt a Fradi egyik legjobbja

Az elmúlt hét sem telt izgalmas átigazolási hírek és pletykák nélkül. Úgy néz ki, Kylian Mbappé története soha nem ér véget, miközben Lionel Messi csapata, az Inter Miami tovább erősítene. A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool edzője, Jürgen Klopp bejelentette, hogy távozik, de az is eképzelhető, hogy visszavonul. A Manchester United dán óriással erősít. A magyar focisták körül is zajlik az élet, Ádám Martin visszatérne Európába, míg Szalai Attila hivatalosan is a Hoffenheim játékosa lett, ráadásul teljessé vált Berlinben a Dárdai-család. A Fradi eladta az egyik legjobb játékosát, az Újpest és a DVTK is légióst igazolt.