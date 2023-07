Döbbenetes bejelentés: a Real Madridtól kirúgott sztárfocista 32 évesen visszavonulhat

A visszavonulását fontolgatja a Chelsea korábbi szélsője, miután idén nyáron végleg elhagyta a Real Madridot. A 32 éves játékos eredetileg a jövő nyárig érvényes szerződését még június elején bontotta fel a spanyol klub, azóta szabadon igazolható.

A 32 éves játékos iránt a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami is érdeklődött, míg az utóbbi időben az olasz Lazio együttesével boronálta össze a sajtó, mivel jó viszonyt ápol a római együttes edzőjével, Maurizio Sarrival. Ennek ellenére a belga játékos a visszavonulását fontolgatja - írja a Daily Mail.

Hazard 2019-ben 100 millió fontért került a spanyol óriáshoz, miután a világ egyik legjobb játékosa lett a Chelsea-nél. Viszont a Bernabeu-ban többször bajlódott komoly sérüléssel, így nem hagyott mély nyomot a szurkolókban. Négy év alatt mindössze 54 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, és mindössze hét gólt szerzett.

Az AS beszámolói szerint a 32 éves játékos visszautasította a Miami ajánlatát, és a korábbi súlyos sérülések miatt most inkább úgy döntött, hogy visszavonul a profi labdarúgástól. A hírek szerint a játékos és a családja Madridban élnek, jól érzik magukat, és nem akarnak elmenni, ez pedig befolyásolhatja a jövőjét is.

Hazard a belga nemzeti csapattól a 2022-es katari vb után vonult vissza, most pedig a futballt is végleg abbahagyhatja.

A támadó kétszer nyerte meg a Premier League-et és az Európa-ligát, és 352 meccsen 110 gólt szerzett a Chelsea-ben, így négyszer is elnyerte az év játékosa díjat. Bár Hazard Madridban töltött ideje nem úgy alakult, hogy eltervezte, így is rengeteg trófeát nyert, két La Liga-címet, Bajnokok Ligáját és Király Kupát is.