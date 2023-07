Újabb vb-meccsen kap szerepet a gyönyörű magyar bírónő

Újabb csoportmérkőzésen kap szerepet Vad Anita játékvezető-asszisztens az Ausztráliában és Új-Zélandon zajló női labdarúgó-világbajnokságon.

A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint Vad az E csoport egyik keddi találkozóján, a Portugália-Egyesült Államok meccsen segíti majd a bíró munkáját.

A magyar játékvezető az aucklandi mérkőzést megelőzően a Kolumbia-Koreai Köztársaság összecsapáson működött közre Sydneyben.

Vad Anita - akinek bátyja, édesapja és nagyapja is sikeres játékvezetői karriert futott be - 2017 óta tagja a nemzetközi játékvezetői keretnek, tavaly részt vett az Európa-bajnokságon is.

A női világbajnokság július 20-án kezdődött és augusztus 20-án ér véget.