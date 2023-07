Csodálatos gólt rúgott a debreceni focista a Mezőkövesd ellen - videó

Szenzációs gólt rúgott a DVSC montenegrói támadója, Sztefan Loncsa a Mezőkövesd elleni bajnoki mérkőzésen.

Az örmény Alashkert elleni Konferencialiga-meccset is eldöntő támadó a 33. percben, 1-0-s kövesdi vezetésnél találta be Piscitelli kapujába. Érdemeit egyrészt nem csökkenti, hogy az olasz kapus nem a legjobban helyezkedett, viszont egészen biztosan növeli a tény, hogy nem is volt gólhelyzet a szituáció, amiből a találat született.

Az M4 Sport videójában Loncsar gólja előtt a kövesdi Sztefan Drazsics gólja is látható, ami szintén nem volt csúnya.

