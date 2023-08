A Fradi már Dublinban van - videó

Kedden kora délután, helyi idő szerint fél öt tájban a Ferencváros különgépe landolt az írországi Shannon repülőtéren. Ismerős hely, ismerős helyzet, de senkinek sem hiányzott. A Fradi ugyanis a BL-kiesés miatt repült Göteborg helyett Limmerickbe, majd buszozott három órát Dublinba, ahol csütörtökön az ír bajnok Shamrock Rovers ellen lép pályára.

Az Origo kiküldött tudósítója jelenti Dublinból.

2022 augusztusának végén ugyanez volt a párosítás, csak akkor az Európa-liga csoportkörébe jutásért játszottak a csapatok, míg most a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában hozta össze őket a sors. A Fradi egyetlen vigasza az lehet, hogy az első meccset, ahogy egy éve, úgy most is 4-0-ra nyerte a Groupama Arénában, és továbbra sem fér hozzá kétség, hogy melyik a jobb csapat.

A csapatot szállító különgép kisebb-nagyobb széllökések közepette szállt fel Ferihegy 1-ről, de a kapitány már jó előre felkészített mindenkit, hogy a Shannon Nemzetközi Repülőtér környékén ennél sokkal durvább viszonyok várnak a küldöttségre. Hogy mi vár ránk, abból már Ausztria és Svájc fölött is kaptunk egy kis ízelítőt, a turbulencia meg-megrázta a gépet, amiért a kapitány szenvtelen hangon kért elnézést, és további kellemes repülést kívánt. Az utaskísérők is angyali nyugalommal és fenomenális egyensúlyérzékkel folytatták a kávé felszolgálását.

Azért jobb lent, mint fent:

A három és félórás utat mindenki igyekezett kihasználni: a játékosok egy darabig a telefonjaikat babrálták, volt, aki olvasott, Cristian Ramírez például egy vaskos könyvvel a kezében szállt fel a gépre, majd a legtöbben aludtak egy jót. A stábtagok pedig dolgoztak: a videoelemző már a Fehérvár elleni hétvégi bajnoki meccsre készítette elő a néznivalót Máté Csaba edzőnek és segítőinek. Mint elmondta, a fehérváriak három felkészülési meccsét nézte meg, az Újpest elleni bajnokijuk azonban a fővárosiak kiállítása miatt nem a reális képet mutatta, így az nem volt használható. Az ír bajnokról korábban öt meccset nézett meg, és az ezekből kiválogatott jellemző szituációk – pontrúgások, kontrák stb. - alapján állította össze a „műsort" az edzőknek. A munka jól sikerült, a Fradi a Groupama Arénában nem véletlenül ütötte ki az ír bajnokot.

A beígért kellemetlenségekből végül semmi nem lett, a Fradi gépe mindenki legnagyobb megkönnyebbülésére simán landolt a Shannon betonján. Innen már csak egy laza három órás buszozás várt a küldöttségre – a klubmédia egy részét és az Origo munkatársát az idősödő Jockey Ewingnak öltözött sofőr fuvarozta – tomboló írországi nyárban. Mint az az alábbi fotón is látható...

Fél nyolc volt, mire a csapat buszai begördültek a Dublin dél-keleti részén elhelyezkedő szálloda elé, ami már ismerős volt azoknak, akik a tavalyi párharcban részt vettek, és Máté Csaba sem érezte szükségesnek a változtatást. A hotel kellően nagy, minden szükséges eszközzel – konferenciaterem a csapatmegbeszélések és a videózások számára, konditerem – felszerelt, elég csendes a környék, és, ami a legfontosabb, viszonylag közel van a Shamrock stadionja is.

A Shamrock Rovers – Ferencváros Konferencialiga-selejtező mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik, a találkozóról az Origo élő szöveges és helyszíni tudósítás formájában is beszámol.