Neymar és Messi után a PSG megint elvinné a Barcelona legjobb játékosát

Ousmane Dembélé, az FC Barcelona világbajnok focistája hamarosan a francia bajnok Paris Saint-Germainhez igazolhat.

Dembélé jelenleg a Barcelona Egyesült Államokbeli túráján szerepel a katalán csapattal, de a The Athletic értesülései szerint úgy döntött, hogy a Paris Saint-Germainhez szeretne igazolni.

A 26 éves támadó szerződésében szerepelt egy 50 millió eurós kivásárlási záradék, azonban ez augusztus 1-jétől 100 millió euróra emelkedik. A PSG hétfő éjfélig nem tudta véglegesíteni az 50 millió eurós záradék kifizetését, de állítólag mindkét fél tárgyalni fog egy új átigazolási díjról, hogy az üzlet létrejöjjön.

A francia támadó is azt szeretné, hogy kivásárlás helyett a klubok egyezzenek meg egy átigazolási díjban, ezzel ugyanis sokkal pozitívabb kicsengése lenne a távozásának. A Barcelona szurkolók amúgy sem szeretik a Paris Saint-Germain, miután a francia klub 2017-ben 222 millió euróért kivásárolta a szerződéséből Neymart, 2021 nyarán pedig Lionel Messire csapott le, miután az argentin klasszisnak nem volt maradása Barcelonában.

A The Athletic úgy tudja, hogy a Barcelona még az előszezoni túra előtt tárgyalásokat kezdeményezett Dembélé szerződésének meghosszabbításáról, mivel a francia támadó jelenlegi szerződése jövő nyáron lejár.

A klub nyugodtan állt a helyzethez, mivel Dembélé ügynöke, Moussa Sissoko közölte a Barcelonával, hogy nem tervezik, hogy a hónap végéig aktiválják a játékos 50 millió eurós feloldási záradékát.

Dembélé eladása nagyobb mozgásteret biztosítana a Barcelonának az átigazolási időszakban, bár a mozgástere továbbra is korlátozott lenne, ugyanis a La Liga szabályai szerint a Barcelona csak a Dembéléért kapott pénz 35 százalékát fektethetné be új igazolásokba, valamint az új játékosok fizetésének 60 százalékába.

Xavi Hernández, a Barcelona edzője ragaszkodik Dembéléhez, hiszen a francia a csapata legveszélyesebb támadója.

Úgy gondolom, hogy ő egy különbséget jelentő játékos. Ezt már akkor is mondtam, amikor a klubhoz érkeztem, és most is elmondhatom. Dembélében megvan a potenciál, hogy a világ legjobb játékosa legyen a posztján. Én ebben hiszek. Ő alapvető fontosságú számunkra" – mondta a Barcelona edzője, akinek az irányítása alatt Dembélé valósággal kivirágzott.

Ousmane Dembélét 2017 nyarán 135 millió euróért szerződtette a Barcelona a Borussia Dortmund csapatától. A francia támadó azóta 185 meccsen 40 gólt lőtt és 43 gólpasszt adott a katalán csapatban, mellette három bajnoki címet és két spanyol Király-kupát nyert.