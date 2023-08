Szoboszlai elárulta, hogyan került a Liverpoolhoz

A Premier League-ben szereplő Liverpool FC honlapján hosszabb interjú jelent meg a nyáron 70 millió euróért igazolt Szoboszlai Dominikkel. A magyar válogatott csapatkapitánya először beszélt arról, hogyan igazolt az angol csapathoz, és arról is mesélt, milyen együtt dolgozni Jürgen Kloppal.

Szoboszlai először arról beszélt, hogyan kezelte nyáron azokat a pletykákat, amikor először szóba került a neve a Liverpoolnál.

Van az ügynököm, az apám és én. Soha nem döntök egyedül, az ügynököm sem dönt soha egyedül és az apám sem dönt soha egyedül, nem számít, mi történik. Mindig hárman döntünk – mondta Szoboszlai a klub honlapjának a Liverpool szingapúri körútján.

„Az ügynököm írt a WhatsApp csoportunkban. Én éppen nyaraltam, apám is mást csinált, és az ügynököm is máshol volt. Aztán volt egy csoportos hívásunk. Egyébként ő nem is akart szólni, amíg valami biztosat nem tudott közölni, mert azt nem akarta mondani, hogy lehetséges. Csupán akkor fordul hozzám, amikor már közel a vége az adott ügynek, és döntésre van szüksége. Persze a pletykákat én is hallottam, olvastam, ezért egy idő után már naponta írogattam neki, hogy történt-e valami. Egyszerűen tudni akartam, mire az volt a válasz, hogy csak ne aggódjak, várjak" – folytatta Szoboszlai.

Az események aztán július első hétvégéjén felgyorsultak, Szoboszlai pedig elrepült Liverpoolba, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon és aláírja a szerződését a Liverpool csapatával.

„Minden fontos dolog három nap alatt történt. Mindenhonnan jöttek a pletykák erről meg arról a csapatról. Persze én is hallottam ezekről, hogy melyik csapatba igazolok, meg hogy egyáltalán ideje van-e a váltásnak, vagy sem. Aztán a Liverpool is bekerült a csapatok közé, és egy barátom küldött át egy Instagram-posztot. Megnéztem, és aztán úgy voltam vele, hogy oké, ez még csak egy poszt, de hamar azon kaptam magam, egyre gyakrabban nézegetem az oldalt és egyre többször kerültek fel újabb és újabb posztok. Szóval tudtam, hogy ha csak valami pletyka van, annak egy-két bejegyzés után vége, ennek viszont nem akart vége szakadni és elkezdett igazán izgatni a dolog, úgyhogy onnantól hívogattam az ügynökömet naponta, tud-e már valami újdonságot mondani" – folytatta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik 2019-ben még a Salzburg játékosaként pályára lépett Liverpoolban egy Bajnokok Ligája-meccsen. Csapata akkor 4-3-ra kikapott, de az az este a mai napig felejthetetlen számára.