Mindenki megunta Mbappé hisztijét, tönkreteheti az egész életét

A focivilág történetének egyik legszövevényesebb, és talán egy kis túlzással a legbotrányosabb átigazolási szappanoperája zajlik jelenleg éppen a szemünk előtt, amelynek a főszereplője a francia Paris Saint-Germain világbajnok sztárja, Kylian Mbappé. A világsztár támadó kétségkívül a jelenlegi labdarúgás egyik legnagyobb sztárja, ám csak a pályán, azon kívül nem igazán tekinthető éppen példaképnek. A még mindig csak 24 éves játékos körül forr a levegő, szinte nincs olyan nap, amikor a világsajtóban ne jelenne meg róla valamilyen átigazolási hír, ám jelenleg papíron még mindig a PSG játékosának tekinthető, a szerződése szerint még egy évig. Ám az szinte biztosra vehető, hogy többet nem lép pályára a párizsi együttesben. Hogy áll jelenleg a helyzete, hogyan alakulhat a jövője, milyen forgatókönyvek képzelhetőek el? Ezt jártuk körbe.

180 millió euró: a párizsi kezdetek

2017. augusztus 31-ét írunk: ekkor jelentették be, hogy az átigazolási időszak utolsó napján megszerezte az AS Monaco 18 éves francia (akkor még) tehetségét, Kylian Mbappét a Paris Saint-Germain. Nem is akárhogyan, a PSG már akkor kijátszotta az UEFA-t a csodatiniért. A párizsi klub azon a nyáron igazolta le 222 millió euróért Neymart a Barcelonától, és az UEFA pénzügyi fair play (FFP) szabályaival nehezen lett volna összeegyeztethető egy újabb ekkora transzfer, így egy évre kölcsönbe érkezett a támadó, és 2018 nyarán szerződött végleg a csapathoz.

OFFICIAL: Kylian Mbappé joins PSG on a season-long loan with an option to buy next summer. https://t.co/5WG2yKYjK9pic.twitter.com/8NYjFXbSpC — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2017

A vételár már akkor egészen elképesztő volt, 180 millió euró és bónuszok ütötték a korábbi csapatának, a Monacónak a markát. Talán ilyen összeg mellett nincs is mit csodálkozni azon, hogy Mbappé rátelepedett a klubra, a hírek szerint a klubnál mindenki nyílt titokként kezelte, hogy ő a "főnök", szinte bármilyen ügybe beleszólása lett az évek folyamán. De ne szaladjunk ennyire előre.

A világ egyik legjobb játékosává nőtte ki magát a kivételezett Mbappé

A világbajnok támadó azonnal berúgta az ajtót a PSG-nél, az évek alatt pedig világsztárrá vált. Mindent elmond a teljesítményéről, hogy bár "csak" a francia bajnokságban (Ligue 1), de egészen elképesztőek a statisztikái. 217 mérkőzésen lépett pályára eddig, ezeken 164 gólt lőtt és kiosztott 67 asszisztot is. Ami a teljes párizsi teljesítményét illeti, 260 találkozón 212 találat és 98 gólpassz áll a neve mellett. Erre mondhatjuk az, hogy földöntúli teljesítmény.

Ám hiába jöttek az egyéni sikerek, csapatszinten bőven lehet hiányérzete neki és a PSG-szurkolóknak is. Mert bár ötször lett bajnok a fővárosi együttessel - egyszer korábban a Monacóval is - a háromszor az év labdarúgójának választották, de a hőn áhított Bajnokok Ligája-trófea csak nem jött össze, pedig az évek során többek között olyan nevekkel focizhatott együtt, mint Neymar vagy éppen Lionel Messi.

Futószalagon érkeztek az Mbappé-botrányok

Ráadásul a botrányok sem kerülték el, a hírek szerint már-már tulajdonosként viselkedett, több csapattársával is összebalhézott. Ez pedig a jövőt illetően még fontos lehet, hiszen ki akarna egy olyan focistát a keretében tudni, aki kiskirályként viselkedik a pályán kívül?

Neymar és Kylian Mbappé kapcsolata a hírek szerint nem volt felhőtlen, a brazil sztár többször volt frusztrált a francia világbajnok támadó kivételezése miatt. Franciaországban sokan úgy gondolták, Neymar a háttérbe szorult az öltözői hierarchiában Mbappé rekordot jelentő új szerződése miatt. Ahogy egyébként Lionel Messivel sem volt jó a viszonya, az argentin támadó azóta már el is hagyta a klubot és az Inter Miamihoz igazolt.

Egy videó is előkerült, amin Kylian Mbappé nekisétál Lionel Messinek. A 23 éves Mbappé annyira igyekszik elvégezni a PSG büntetőjét, hogy közben meglöki Messit. A videón látható történtek előzménye, hogy Kylian Mbappé büntetőt hibázott a Montpellier ellen, majd később a második megítélt pontrúgáshoz is ő akart odaállni, de Neymar nem adta oda a labdát – végül be is lőtte a tizenegyest. A francia sztár annyira igyekezett a labdáért, hogy közben meglökte a hétszeres aranylabdás klasszist, aki láthatóan meglepődött a történteken.

Mbappe un joueur qui n'a rien prouvé bouscule Lionel Messi, le commentateur n'y croyait pas Messi n'y croyait pas pic.twitter.com/O52ineh4AE — V4SKO ✨ (@V4SKO_) August 14, 2022

A világbajnok támadó 2022-ben - közel egy évig tartó huzavona után - 2024 nyaráig (egy év játékos opcióval) meghosszabbította a szerződését. Nem elég, hogy a sajtóhírek szerint ő lett akkor a világ legjobban fizetett futballistája (azóta a szaúdi klubok átírták a futballtérképet), a beszámolók szerint évente 80-100 millió eurót kap, ami mellé jött egy még legalább 100 millió eurós aláírási bónusz is. Arról nem is beszélve, hogy Mbappénak beleszólása lett a PSG operatív működésébe, az új sportigazgató és edző kiválasztásába és persze az átigazoláspolitikába is.

Ez pedig azt is jelenetette, hogy hiába szóltak 2022-ben szinte naponta a hírek arról, hogy a Real Madrid játékosa lesz, a pénz és a hatalomvágy miatt inkább maradt Párizsban. Pedig Florentino Pérez mindent megtett azért, hogy Mbappét Madridba csábítsa: 160 millió eurót is hajlandó lett volna fizetni a francia sztárért, még úgy is, hogy csak egy év volt hátra a szerződéséből. Azonban megakadtak a tárgyalások, ugyanis a világbajnok csatár édesanyja - aki egyben az ügynöke is - több mint 100 millió eurós aláírási pénzt akart kicsikarni Florentino Péreztől, a Real Madrid elnökétől. Emellett Mbappé madridi szerződése azért (is) eshetett kútba, merta támadó arculati jogaiból származó bevételek 50 százalékát a spanyol klub kívánta megtartani, ebbe pedig nem ment bele Kylian Mbappé.

Érdekesség, hogy a PSG-szurkolók nem fogadták kitörő örömmel a maradását, a Strasbourg elleni szezonnyitón kifütyülték őt a Parc des Princes-ben, ami csak olaj volt a tűzre. A drukkerek nehezen emésztették meg, hogy sokáig nem akart hosszabbítani.

Közben a vezetőedző Mauricio Pochettino - idén nyáron Christophe Galtier sem úszta meg, őt Luis Enrique váltotta - és a sportigazgató Leonardo is távozásra kényszerült, sokat mondó, hogy utóbbi helyét az a Luis Campos vette át, akivel Mbappé már Monacóban is együtt dolgozott.

Frédéric Hermel francia újságíró a Twitteren a következőket írta, amikor kiderült, Mbappé marad: A futballban vannak, akik tisztelik az adott szót. És ott van Mbappé..." A bejegyzést Mbappé édesanyja sem hagyta szó nélkül, azt írta, hogy "ha semmit sem tud, jobb, ha csöndben marad..."

Dans le foot il y a ceux qui respectent la parole donnée. Et puis il y a Mbappé... — frédéric hermel (@fredhermel) May 21, 2022

Akkor egyébként Mbappé úgy nyilatkozott, hogy mindenki tudja, hogy el akart menni, de a dolgok most másképp álltak, mind sportszakmai, mind személyes szempontból. Bár azt mondta, hónapokon át beszéltek a sportprojektről, és csak néhány percig a pénzről, ezt nem sokan hitték el neki, ahogy azt sem, hogy nem fog túllépni a játékosként betöltött szerepén.

Nem tartott sokáig a "béke"

Már idén év elején ismét előkerültek a pletykák, hogy a hosszabbítás ellenére Mbappé távozni szeretne Párizsből, lehetőleg már a januári átigazolási időszakban. Végül a támadó cáfolta a sajtóhíreket.

"Nagyon boldog vagyok, soha nem kértem olyat, hogy januárban távozhassak" - utalt a PSG-re Mbappé a Marseille ellen 1-0-ra megnyert hazai bajnoki találkozót követően. Kiemelte: a távozásáról szóló újabb hír a Benfica elleni hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés (1-1) napján jelent meg a sajtóban, ami őt is ugyanúgy meglepte, mint bárki mást. Hozzátette: a meccsen már a hír napvilágra kerülését követően kellett játszania, ami plusz terhet jelentett számára.

A Marca című spanyol sportnapilap számolt be elsőként arról, hogy a 24 éves támadó kapcsolata "megtört" a párizsi klubbal, így csapatot szeretne váltani. A Marca szerint erre már az egyesület is hajlana, ugyanakkor kikötötte, hogy a lehetséges vevők között nem lehet ott a Real Madrid. Ráadásul a PSG az idei szezonban sem tudott szintet lépni. A bajnokságot ugyan megnyerte a párizsi csapat, de a Bajnokok Ligájából szokás szerint már a nyolcaddöntőben kiesett.

Sok a kérő, Mbappé mégsem kivárásra játszik

A telet tehát túlélte a PSG és Mbappé kapcsolata, ám a nyáron ismét elindultak a találgatások, amelyek után jelenleg csak annyi tűnik biztosnak, hogy immár a felek közötti ellentétet nem lehet elsimítani és a támadó, ha marad, ha távozik, a fővárosi klub első csapatában már biztosan nem lép pályára a jövőben.

A 24 éves támadó levélben tájékoztatta a párizsi klub vezetőit, hogy biztosan nem fogja meghosszabbítani a 2024-ben lejáró szerződését, ezzel pedig azonnal felbolygatta az átigazolási piacot, ugyanis így a PSG-nek idén nyáron el kell őt adnia, ha pénzt akar kapni érte.

A PSG már 2022. július 15. óta értesült arról a döntésemről, hogy nem hosszabbítok 2024 után, és a kiküldött levél csak megerősítette azt, amit már korábban is elmondtam" – idézi az AFP a világbajnok francia támadót.

A hírek szerint Mbappé arra készült, hogy lepörgesse a szerződését jövő nyárig, utána pedig szabadon válogathat az ajánlatok közül. A párizsi klub természetesen ezt nem hagyta szó nélkül, amely így körülbelül 300 millió eurót bukna a világbajnok támadó maradásával, ugyanis Mbappé piaci értékét 200 millió euróra becsülik, az éves fizetése pedig 100 millió euró. Emiatt a párizsi sztárcsapat már idén nyáron el akarja adni a legnagyobb sztárját, azok után pedig már végképp, hogy a megadott határidőre nem aktiválta a szerződéshosszabbítási opcióját Mbappé, így 2024 nyarán ingyen távozhat.

Mbappénak ugyanis július 31-ig lett volna alkalma aktiválni a 2022 nyarán aláírt szerződésében lévő, plusz egy évre szóló hosszabbítási opciót, de ezt nem tette meg.

A klub még júliusban háromoldalas levelet küldött Kylian Mbappénak. A francia L'Equipe azt írja, hogy a PSG azzal vádolta Mbappét, hogy "óriási kárt" okozott a klubnak azzal, hogy nyilvánosan bejelentette, hogy jövő nyáron szabadon távozna, és hangsúlyozta, hogy az ügynek magánügynek kellett volna maradnia. Emellett a játékost "az őszinteség hiányával" is vádolták, amiért ezt a bejelentést a nyári átigazolási időszakra időzítette. A levél végén találkozót kértek a helyzet megoldására, hogy elkerüljék "a klub megbénulását", és július 31-i határidőt adtak a francia válogatott játékosnak, hogy eldöntse, aláírja-e a szerződéshosszabbítását vagy eladják. Azóta már tudjuk, ez nem történt meg.

A PSG eltökélt szándéka, hogy Mbappét nem hagyja ingyen távozni a klubtól, al-Kelaifi elnök ezt szerdán hangsúlyozta is, amikor azt mondta, hogy "nyitva áll az ajtó" Mbappé távozása előtt, ha nem hosszabbítja meg a szerződését.

„Nagyon megdöbbentett, amikor megtudtam, hogy ingyen akar távozni. Ez nagyon kiábrándító, mert Kylian egy fantasztikus fiú, egy igazi úriember, és ingyen távozni, gyengíteni a legnagyobb francia klubot, ez nem rá vall. Amikor megkaptam ezt az információt, megdöbbentem és csalódott voltam" – mondta al-Kelaifi.

A hírek szerint Real Madrid már megállapodott Mbappéval a 2024-es csatlakozásról, és a párizsiak emiatt mindenképp megszabadulnának tőlé még idén nyáron. A támadó viszont nem akar menni, inkább kihagyna akár egy évet. Pedig kérőkből nem volt hiány.

A szaúdi focibajnokságban szereplő Al-Hilal például 300 milliót sem sajnálna a PSG francia világbajnok csatáráért. A szaúdi klub 200 milliós bért ajánlott Mbappének, a különböző reklámszerződésekkel ez azonban egy szezonra 700 millió euró is lehetett volna. Ám Mbappénak esze ágába sincs Szaúd-Arábiába igazolni. A Relevo értesülései szerint inkább kihagyja az egész szezont, de úgysem megy Szaúd-Arábiába. Pedig állítólag még azt is megengedték volna neki, hogy egy év után ingyen csatlakozzon a Real Madridhoz.

A játékosért állítólag a Barcelona is bejelentkezett, amely a rossz gazdasági helyzete miatt jelentős pénzösszeg helyett több játékosát is odaadta volna a PSG-nek Mbappéért, de a játékos nem kér a katalán együttesből. De a világbajnok támadóért folytatott harcban többek között a Chelsea, a Manchester United, a Tottenham és a Liverpool is érdekelt, bár utóbbit Szoboszlai Dominik edzője, Jürgen Klopp cáfolta.

Az angol csapat német trénere a megszokott humoros stílusában reagált a hírre.

"Nevettünk rajta. Egyértelmű, hogy ő egy nagyszerű játékos, de a szerződtetésével járó pénzügyi feltételek nem fekszenek nekünk" - mondta Jürgen Klopp. - Nem szeretném teljesen tönkretenni számotokra ezt a sztorit, de amennyire tudom, semmi valóságalapja nincs. Esetleg csak akkor, ha valaki a klubon belül titokban vele akar meglepni engem. Viszont ilyenre az elmúlt nyolc évben nem volt példa, most fordulna elő először" - fűzte hozzá az Mbappéval kapcsolatos hírre Szoboszlai Dominik edzője.

Mindenki Mbappé ellen fordult a PSG-nél, a Real lehet a nagy győztes

Most már odáig jutott az Mbappé-ügy, hogy sem a klub vezetői, sem sok játékostársa nem akarja már Mbappét a csapatban látni. Odáig fajult az ügy, hogy a Paris Saint-Germain több játékosa is bepanaszolta már a francia sztárcsapat elnökénél.. A támadó úgy nyilatkozott, hogy csapata a Bajnokok Ligájában elérte a maximumot és valószínűleg nem lesz képes arra, hogy megnyerje a sorozatot. Az interjú nagy visszhangot váltott ki a PSG öltözőjén belül, több futballistát is felháborított, hatan bepanaszolták Mbappét Nasszer al-Kelaifi elnöknél. A klubvezető megdöbbentőnek találta a sztárjátékos megjegyzéseit, akit borzasztóan tiszteletlennek tart.

Senki sem nagyobb a klubnál, egyetlen játékos sem, még én sem. Ez teljesen világos. A labdarúgás normái szerint nem engedheted meg, hogy a legjobb játékosod ingyen távozzon. Ez soha nem történhet meg" – árulta el a katari sportvezető, al-Kelaifi.

A párizsiak korábbi sportigazgatója, Leonardo is hasonló véleményen van.

A PSG érdekében úgy vélem, itt az ideje, hogy Mbappé távozzon, bármi is legyen. A PSG Mbappé előtt is létezett és azután is létezik, ha ő távozik" – fogalmazott Leonardo - Mbappé elmúlt két évben tanúsított viselkedésével megmutatta, hogy még nem olyan játékos, aki képes irányítani egy csapatot. Nagyszerű játékos, de nem vezér. Remek góllövő, de nem kreatív játékos – nehéz csapatot építeni köré" – tette hozzá Leonardo, megemlítve, hogy a PSG-nek nem feltétlenül van szüksége Mbappéra a Bajnokok Ligája-ambíciók megvalósításához, hiszen az elmúlt hat évben a 24 éves támadóval sem tudta megnyerni a sorozatot" - idézte az NS a brazil szavait a L'Équipe alapján.

Pedig egyre jobban úgy néz ki, hogy Mbappé erre készül, vagyis legalábbis kivárásra játszik, hátha az átigazolási időszak utolsó napján mégis elengedi majd a Real Madridhoz a PSG, akár még kevesebb pénzért is, csakhogy ne ingyen távozzon.





Kylian Mbappe to Real Madrid



Prepare for Lift off



Real madrid will make a sensible bid



PSG will accept.#KylianMbappe#Mbappe#RealMadridpic.twitter.com/Ff7funUEQ8 — عاصمة كرة القدم (@QatariFC) July 30, 2023

A francia sztárcsapatnál azonban nem hagyják magukat, a Goal beszámolója szerint elfogyott a türelem a Parc de Princes-ben: a párizsiak ugyanis úgy tudják, a 24 esztendős támadó már megállapodott a Real Madriddal, ahová a jövő nyáron csatlakozna, ám a FIFA szabályzata tiltja az olyan ügyletek megkötését, amikor egy élő szerződésű játékost a klubja háta mögött keresnek meg. A The Telegraph azt írja, a Paris Saint-Germain ezért bíróságra fogja vinni az ügyet, beperlik a Real Madridot.

Ennek ellenére a Real Madrid lehet a nagy győztes, a nagy kérdés az, hogy idén nyáron, vagy csak jövőre. A 90min.com információ szerint a spanyol sztárcsapatnak várhatóan 220 és 250 millió euró közötti összegbe kerülne Mbappé, ha már idén nyáron le akarja igazolni. Mondjuk "ingyen jobban hangzik". Senki ne csodálkozzon rajta, hogy Karim Benzemát egyelőre csak a 33 éves Joseluval pótolta a madridi együttes, ott talán már többet tudnak, mint a sajtó szereplői.

Un bon petit résumé de l’histoire entre :



- Le PSG

- Mbappé

- Le Real Madrid



Ce genre de vidéo c’est trop le divertissement ptdrrrrr pic.twitter.com/wFYdoe06rE — … (@AymenRMAA) August 1, 2023

Közben a PSG Tokióban "haknizik", nemrég az Internazionale együttesétől kapott ki 2-1-re a túrára el sem utazó Kylian Mbappé nélkül. A PSG tehát már nem számít a világbajnok sztárra, most már Mbappé és a Real Madrid térfelén pattog a labda. Könnyen lehet, hogy egészen az átigazolási piac zártásának utolsó pillanatáig.