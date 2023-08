Urbán Flórián csapata fehérvári klublegendát igazolhat

A labdarúgó Merkantil Bank Ligában újoncként szereplő BVSC-Zugló jelentős erősítéseket hajtott végre a nyáron, de úgy tűnik, Urbán Flórián tovább erősítené csapatát, ugyanis sajtóhírek szerint hamarosan a Fehérvár FC klublegendája, Stopira lehet a következő érkező.

A másodosztályú bajnokságot vasárnap győzelemmel kezdő BVSC szerdán jelentette be, hogy leigazolta Vinícius Paulót, és a csakfoci.hu információi szerint egy másik korábbi Vidi-játékos is Zuglón folytathatja pályafutását. Urbán Flórián csapatának legújabb kiszemeltje ugyanis az a Stopira, aki idén nyáron 11 év után, a keret legrégebb óta klubnál lévő játékosaként távozott a Fehérvár FC-től.

Stopira kétszer nyert magyar bajnoki címet a piros-kékekkel, emellett Magyar Kupa és Magyar Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett.

A másodosztály újonca már eddig is jelentős erősítéseket hajtott végre a nyáron, hiszen Hidi Patrikot, Nikola Mitrovicot, és Paulo Viníciust is szerződtette. Hozzájuk hasonlóan az 58-szoros zöld-foki-szigeteki válogatott védő is szabadon igazolható, így csak vele kell megállapodnia a közös folytatásról.