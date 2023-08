Dzsudzsák gólja után tizenegyesdráma Debrecenben

Története 100. európai kupamérkőzésén a Debrecen labdarúgócsapata hazai pályán kétgólos hátrányban is volt, ám végül hosszabbításra mentette az örmény Alaskert elleni találkozót a Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának visszavágóján. A ráadás nem hozott gólt, így tizenegyespárbaj következett, amelyben Megyeri Balázs két védésének is köszönhetően a DVSC volt eredményesebb, így a magyar csapat továbbjutott a sorozat harmadik körébe.

Az NB I tavalyi bronzérmese a múlt héten Örményországban Stefan Loncsar találatával egygólos előnyt szerzett a Nagyerdei Stadionban rendezett visszavágóra, azóta pedig Mezőkövesden az OTP Bank Ligát is magabiztos, 3-1-es győzelemmel kezdte a csapat. Eközben az Alaskert a hétfői bajnoki nyitányon sem tudott javítani: 2-0-s vereséget szenvedett a városi rivális Pjunik Jerevántól.

A debreceni mérkőzés elején úgy tűnt, hogy a DVSC akár a párharcot is hamar eldöntheti, hiszen Alekszandrosz Kiziridisz és Christian Manrique előtt is nagy esély adódott, utóbbi a kapufát is eltalálta a lövésével. Ám az Alaskert magára talált, és ugyan David Hurcidze kísérletét még védte Megyeri Balázs, egy perccel később a szöglet után Vitalij Usztyinov már a kapuba fejelt, így a vendégek kiegyenlítették a párharcot.

A félidő folytatásában a debreceniek előtt kisebb, az örmények előtt nagyobb helyzetek adódtak – a legveszélyesebb vendégziccernél Meldin Dreskovics bravúrosan vetődött a labda elé, megmentve a kapuját a góltól.

A második játékrészt aktívabban kezdték Srdjan Blagojevic játékosai, Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból, Loncsar és Kiziridisz pedig átlövésből próbálkozott, de az örmények kapusának egyik alkalommal sem volt végül dolga. Ellenben Megyerinek a túloldalon, aki egy szép vendégtámadás végén Agdon közeli lövését ütötte ki bravúrral – a brazil csatár bele is sérült a lövésébe.

A félidő felénél ismét már nagyon érett a DVSC-gól, hiszen Dorian Babunszki és Olekszandr Romancsuk is közelről fejelhetett kapura, de végül a semmiből mégis a vendégek szerezték meg a meccs második gólját.Egy debreceni védelmi hiba után letámadott az Alaskert, Levan Kutalia passza után pedig Mimito Biai a kapuba gurította a labdát Megyeri mellett.

A váratlan pofon sem törte meg azonban a Debrecent, amely perceken belül kiegyenlítette a párharcot: Brandon Domingues visszapassza után Dzsudzsák átvette a labdát, majd 10 méterről a bal alsó sarokba lőtte azt. A rendes játékidő hátralévő részében is az örmény térfélen folyt nagyrészt a játék, Dreskovics fejese és Bárány Donát helyzetei is biztatóak voltak, de Ognjen Csancsarevics kapus rendre a helyén volt a kapura tartó próbálkozásoknál. A 87. percben aztán emberelőnybe is került a Debrecen: Kutalia csúszott be hátulról, és találta el Domingues bokáját, amiért azonnal a piros lapot mutatta fel a játékvezető. Az időt látványosan húzó örmények nagyon várták már a hosszabbítást, és miután Bódi Ádám a lefújás előtti pillanatokban mellé bólintott, ez sikerült is nekik – következett a 2x15 perces ráadás.

A hosszabbításban kiütközött a létszámbeli különbség, és noha helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a DVSC, gyakorlatilag másodpercekig sem volt a betömörült örményeknél a labda. A 105+2. percben viszont nem a vendégek védelmén múlott, hogy ne kerüljön összesítésben előnybe a Debrecen: Bódi középre fejelt labdáját Bárány két méterről a felsőlécre fejelte, majd a kipattanót Antonio Mance közvetlen közelről Csancsarevics kapusba lőtte, akit egy ideig ápolni is kellett az eset után.

A ráadás második 15 percére végül vissza tudott térni az örmény kapus, aki Bárány és Mance lövésénél is bravúrral tudott hárítani a hajrában. A játék képe semmit sem változott: az Alaskert játékosai minden egyes szabad másodpercet – amikor nem volt játékban, az ő tizenhatosuk környékén a labda – fetrengéssel és időhúzással próbáltak kihasználni, így rendkívül vontatottan alakultak az utolsó percek. Ám miután Joao Oliveira a beállása után egy perccel, a 119. percben hat méterről az égbe lőtte a labdát, gyakorlatilag eldőlt, hogy az örmények elérték a célukat, és sikerült tizenegyespárbajra menteniük a párharcot – mindkét csapat számára ez volt az első hirtelen halál az európai kupaporondon.

A büntetőket az örmények kezdték, de a debreceni ultrák előtti kapura rúgták azokat, ami megzavarhatta őket, ugyanis rögtön az első rúgó lövését hárította Megyeri Balázs. Bódi Ádám ezután előnyhöz juttatta a Debrecent (1-0), majd Mimito csúnyán mellé rúgta a maga büntetőjét, így nagyon közel került a továbbjutáshoz a magyar csapat. Mance bombagóljával két kör után 2-0 volt a DVSC előnye, és ugyan az Alaskert harmadik rúgója már nem hibázott, Bárány sem tette (3-1), így Megyeri lezárhatta a párharcot – és ezt meg is tette a magyar kapus: kivédte a negyedik örmény büntetőt is, így továbbjutott a Debrecen!

A DVSC a Paks elleni magyar bajnoki elhalasztása miatt legközelebb a Konferencia-liga harmadik fordulójában, az osztrák Rapid Wiennel találkozik, és először jövő csütörtökön, Bécsben lép pályára abban a párharcban.

Európa Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Debreceni VSC – Alaskert FC (örmény) 1-2 (0-1) – tizenegyesekkel 3-1

gólszerzők: Dzsudzsák (77.), ill. Usztinov (18.), Mimito (67.)

piros lap: Kutalia (87.)

Továbbjutott: a Debrecen, 2-2-es összesítés után tizenegyesekkel