Együttműködési megállapodást kötött Tokajjal a Diósgyőr csapata

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő DVTK csapata pénteken a hivatalos oldalán jelentette be, hogy együttműködési megállapodást kötött Tokaj városával. A hivatalos bejelentésre a DVTK Stadionban került sor, amelyen Sántha Gergely, a DVTK elnöke Koncz Zsófiát, a térség országgyűlési képviselőjét, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesét, és Tokaj város polgármesterét, Posta Györgyöt fogadta.

„A DVTK-ra mindig is úgy gondoltunk, mint egy regionális multisport klubra, ahol a labdarúgás van természetesen az első helyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem csak Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, hanem egész Észak-Kelet Magyarországon vannak partnerklubjaink – kezdte Sántha Gergely, a DVTK elnöke. – Örömteli számomra, hogy Tokaj városa, ezzel együtt Tokaj, mint brand is csatlakozott a DVTK-hoz. Három szempont miatt is nagyon fontos számunkra ez az együttműködés. Az első, hogy a zempléni térségben nem voltunk idáig jelen annyira hangsúlyosan, mint a vármegye többi pontján, a második, hogy Posta György úr személyében egy labdarúgás- és sportrajongó városvezetőt, együttműködő partnert tudtunk találni, harmadik szempont pedig maga a Tokaj-hegyaljai borvidék és a Tokaj brand, amely véleményem szerint a DVTK-val tovább erősíteni tudja egymást. Örülök annak, hogy elkezdődhet a közös munka."

„Az együttműködés három konkrét dolgot jelent. Az egyik, hogy a regionális utánpótlás képzési programunkon keresztül jelentős pénzösszeggel tudjuk támogatni a tokaji labdarúgás fejlődését, a másik, hogy a tokaji labdarúgás rendszerének fejlesztésében, kialakításában a DVTK szakemberei is részt tudnak venni és egy kölcsönös párbeszéd tud kialakulni a felek között, a harmadik pedig, hogy ezen a bástyán keresztül sokkal nagyobb esélyünk lesz megszűrni azokat a gyerekeket, akik abban a régióban laknak, futballoznak – folytatta Sántha Gergely. – A zempléni építkezést két és fél-három esztendeje kezdtük el miniszterhelyettes asszonnyal, amikor Szerencsen egy apró, de annál jelentőségteljesebb sportcélú beruházást eszközöltünk, egy darts terem létrehozásával. Azóta folyamatosan a párbeszéd és azon dolgozunk, hogy a zempléni térséget is be tudjuk vonni a DVTK mindennapjaiba. Ennek a következő lépcsőfoka ez az együttműködés, és remélem, hogy nem az utolsó."

Koncz Zsófia, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese is részt vett az együtt működési megállapodás megkötésén.

„Nálunk a helyi csapataink mellett mindig a DVTK volt a legnépszerűbb csapat, nem véletlen, hogy tíz éve Szerencsen alakult meg az első nem miskolci DVTK-szurkolói klub – mondta Koncz Zsófia. – Örülök annak, hogy a DVTK úgy döntött, hogy tovább szeretné növelni a jelenlétét a térségben. Ez jó hír mindenki számára. A klub által létrehozott szerencsi darts terem igazi közösségi hellyé vált. Édesapám is sokszor szurkolt a DVTK meccsein, emellett a Magyar Országgyűlés Labdarúgó Válogatottnak és a polgármesterek csapatának is védte a kapuját. Én magam kézilabdáztam, aztán beállítottak focizni is, mondván, hogy a kézilabdázó lányok kemények, biztos jól fogom bírni. Igazuk is lett, imádtam is futballozni. Posta György polgármester úrnak komoly célja, hogy Tokajnak egy erős futballcsapat legyen, én pedig, mint a térség országgyűlési képviselője minden hasonló törekvést támogatok. Tokaj a nemzet számára az identitásunkat is meghatározza és mindenhol ismerik Tokaj nevét és a tokaji bort. Nagyon örülök az együttműködésnek és bízom abban, hogy a DVTK-val a jövőben még szorosabbra fűzi térség a kapcsolatait. Gratulálok minden szereplőnek! Hajrá, Tokaj! Hajrá, Diósgyőr!"