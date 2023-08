A számok alapján is szenzációs volt a Fradi

A Ferencváros labdarúgócsapata a hazai 4-0-s győzelem után idegenben 2-0-ra nyert a Shamrock Rovers ellen, így továbbjutott a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójából. A meccs után a Fradi másodedzője, Leandro de Almeida a játékosok gyorsaságáról, és annak fejlesztéséről is beszélt.

A statisztikák alapján is sokkal jobb volt ír ellenfelénél a Ferencváros nemcsak a budapesti, de a dublini mérkőzésen is. Több zöld-fehér játékos nyújtott remek teljesítményt, Leandro is elégedetten értékelte a látottakat.

„Sokkal frissebbnek éreztem a csapatot. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél frissebbek legyenek a játékosok. Nyilvánvalóan kell a kemény edzés. Keményen is dolgoztak az elmúlt két hétben. Mindenkiről tudjuk, hogy melyek az erősségeik, illetve a játék mely terültén kell többet kihozniuk magukból" – idézi Leandrót, Máté Csaba vezetőedző segítőjét a fradi.hu.

A hivatalos honlap konkrét számokkal is alátámasztotta a Fradi-játékosok remeklését. A legtöbbet a tunéziai válogatott középpályás, Mohamed Ali Ben Romdhane futotta 13 kilométerrel, de az első gólt szerző Kristoffer Zachariassen is 12,2 kilométert teljesített, míg Cebrail Makreckis sebessége 30 km/h felett volt. A második félidőben a magyar bajnok fizikálisan jobban is teljesített, mint az elsőben, sőt, csapatszinten a legtöbb sprintet az utolsó 15 percben hajtotta végre a Fradi.

„Ez az ő érdemük. Mindenki, aki itt van, jó játékos. Csak rajtuk múlik, hogy ezt a teljesítményt kihozzák magukból. Az erőnléti edzőkkel együtt folyamatosan segítjük őket, próbáljuk olyan rendszerbe hozni őket, hogy sokkal magabiztosabbak legyenek, mindenki tudja, hogy mi az ő helyzete. Sok sprintedzésünk van, hogy ne veszítsenek a sebességükből. A sprintek mellett dinamikai edzéseket, különböző irányváltásokat vezénylünk nekik, de még a konditeremben is külön programot írtunk elő a számukra, hogy még többet kihozzanak magukból – mondta Leandro de Almeida, aki hozzátette, hogy a játék mely területén kell még fejlődniük. – Mindenképpen van még bennük akár ennél több is. Abban kell még fejlődnünk, hogy intenzívebb legyen a játékunk. Ezt persze fejben is meg kell változtatni, mert az biztos, hogy amit mutattak ezen a két meccsen, az remek, de még többet is ki lehet belőlük hozni."

A Fradi vasárnap a Fehérvár otthonában kezdi meg az OTP Bank Liga idei szezonját, majd csütörtökön a máltai Hamrun Spartans otthonába látogat az Ekl harmadik körének első mérkőzésére.