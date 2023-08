Elképesztő dráma a Puskás Akadémia-Újpest meccs hosszabbításában

A labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának nyitómérkőzésén a Puskás Akadémia 3-3-as döntetlent játszott az Újpest ellen a felcsúti Pancho Arénában.

Az NB I második fordulóját két olyan csapat indította el pénteken, amely győzelemmel kezdte a bajnokságot: a Puskás Akadémia az újonc Diósgyőr otthonában nyert 1-0-ra, míg az Újpest hazai pályán a Fehérvárt győzte le 2-1-re.

Az előző 10 egymás elleni meccsből 8-at megnyerő felcsútiak kezdték veszélyesebben a mérkőzést, és a 20. percben gólnak is örülhettek: Lamin Colley vezette be a labdát a büntetőterületre, majd Djordje Nikolics kapus mellett 9 méterről a hálóba gurított.

Az Újpest elvétve jutott a Puskás kapuja közelébe, ám a 32. percben megtette, és Szolnoki Roland fegyelmezetlensége után tizenegyeshez is jutott a fővárosi csapat. A magyar védő felszabadítani próbált (az eltiltott Csoboth Kevin helyén játszó) George Ganea elől, ám a labda mellett az újpesti csatár lábát is eltalálta. A büntetőt Matija Ljujics higgadtan értékesítette, így egyenlített az vendég együttes.

Négy perccel később azonban újra a felcsútiak vezettek, miután Marius Corbu fejesét követően Colley átvette a labdát, és az ötös sarkáról a kapuba lőtte azt. Sőt, még a szünet előtt megduplázta az előnyét a Puskás Akadémia: egy védelmi hiba után Jonathan Levihez került a labda, majd a tizenhatos sarkától nem messze a jobb felső sarokba csavart. Így 3-1-es hazai vezetéssel mehettek a félidei szünetre a csapatok.

A második játékrész elején az Újpest szinte azonnal, 44 másodperc elteltével visszakapaszkodott egy gólra: a csereként beállt Heinz Mörschel középre adott labdáját Ljujics 12 méterről a léc alá bombázta.

A Puskás Akadémia a folytatásban sem találta az első félidőben mutatott játékát, és a 63. percben ismét Ljujics volt eredményes: a mesterhármast szerző szerb játékos egy nagyszerűen kivitelezett támadás végén megelőzte a védőit középen, így a kapott labdát megtolta, majd közelről a jobb alsóba lőtte.

A mérkőzés utolsó negyede már kevésbé volt lüktető iramú, mint a korábbiak. Az ismét fejavult Puskás Akadémia egyik legnagyobb helyzeténél Patrizio Stronati fejesét bravúrral védte Nikolics, majd a végjátékban Ominger Gergő előtt adódott nagy esély; míg a vendégektől Franklin Sasere hagyta ki a hajrábeli nagy ziccert.

Miután már mindenki elkönyvelte a 3-3-as végeredményt, a 94. percben egy előreívelt labdába Colley nyúlt bele bravúrosan, és így Nikolics felett a kapuba emelt – ám les miatt érvénytelenítették a találatot, és a videobíró is megerősítette a leshelyzetet, ami néhány milliméteren múlott.

Az előző két, egymás elleni bajnoki után tehát a pénteki is hatgólos mérkőzést hozott, ám ezzel az eredménnyel a felcsútiak lehetnek elégedetlenebbek. Az egy-, majd kétgólos előnyt is leadó hazaiak sorozatban (a klubrekordot jelentő) ötödik bajnokijukat nem tudták megnyerni, ám így is megőrizték az április óta tartó hazai veretlenségüket; míg az Újpest a döntetlennel (átmenetileg) átvette a vezetést a tabellán.

OTP Bank Liga, 2. forduló: