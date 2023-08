Sima Fradi továbbjutás: be kell jutni a csoportkörbe

A Ferencváros a hazai 4-0-s győzelem után idegenben is nyert a Shamrock Rovers ellen, így 6-0-s összesítéssel jutott tovább a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójából. Ez az egyik legnagyobb különbségű győzelem a második körben, ahol számos váratlan eredmény mutatta meg, hogy már alig-alig van előre lejátszott párharc, ami csak tovább növeli a Fradi sikerének az értékét. A következő forduló is csak papíron lesz könnyű, a máltai Hamrun Spartans biztos, hogy rágós falat lesz.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Dublinból.

Egy éve a 4-0-s hazai győzelem kissé kényelmessé tette a csapatot, bár az akkor még Sztanyiszlav Csercseszov vezette társaságnak mentségére szóljon, hogy számukra csak az volt a fontos, hogy az Európa-liga-selejtező rájátszásából biztosítsák a helyüket a csoportkörben. Hogy ez akkor egy utolsó percben kapott góllal egy 0-1-s vereséggel sikerült, igazából nem osztott, nem szorzott és különösebben senkinek nem fájt, és senkit nem is érdekelt. Idén azonban merőben más volt a helyzet: a Klaksvík elleni BL-búcsú után a hazai 4-0-lal megmutatta a Fradi, hogy tud még focizni, de a renoméja helyreállításához elengedhetetlen volt, hogy ezúttal idegenben is nyerjen a csapat.

Ezt emelte ki az Origónak már Dublinban nyilatkozó Dibusz Dénes, és erről beszélt a meccs előtti sajtótájékoztatón Máté Csaba vezetőedző is.

Ehhez képest, bár a meccs első helyzete a Fradi előtt adódott, hálát adhattunk Dibusznak és a felső lécnek, hogy nem szerzett vezetést a hatalmas elánnal harcoló Shamrock az első negyedórában. Egy gól mindig jól jön, ha a mieink rúgják, de Kristoffer Zachariassen találatára ezúttal még annál is nagyobb szükség volt. A norvég támadó az előző idény Európa-liga meccsein a Fradi egyik, ha nem a legjobb játékosa volt, tavasszal azonban neki sem ment játék, most azonban régi szokásához híven jókor volt jó helyen, és, ha kis szerencsével is, de a 30. percben megszerezte a vezetést a Fradinak.

A gól kicsit lehűtött az ír kedélyeket, a Fradi magabiztosan kézben tartotta a találkozót. Azok után is, hogy Máté Csaba a szünetben hármat cserélt. Mint elmondta, ezek részben tervezett cserék voltak, hiszen már gondolnia kellett a Fehérvár elleni hétvégi bajnokira és a jövő heti újabb Konferencia-liga-meccsere. Másrészt azonban nem volt mindennel elégedett.

"Nehéz meccsen vagyunk túl - kezdte a lefújás után. - Hosszú volt a csapatunk, nem jól támadtunk le, amiből lettek is helyzeteik, de ezeket megúsztuk. És közben nekünk is voltak azért helyzeteink. A félidő közepén védekezést váltottunk, és onnantól jobban is működött a dolog. A második félidő pedig már egyértelműen jobban sikerült, több helyzetet dolgoztunk ki, de még többet kellene, és még több gólt is kellene szereznünk. A mi helyzetünkben minden sikert meg kell becsülni, ezért is gratulálok a csapatomnak, meg azért is, hogy kapott gól nélkül lehozták a párharcot. Ez erőt kell, hogy adjon a játékosoknak - értékelt a szakvezető.

"A védekezésünk még hagyott kívánnivalót maga után, de, amikor ezt tudtuk korrigálni, akkor már rengeteg labdát szereztünk, és, ha a támadó harmadban elkövetett labdavesztések számát le tudjuk faragni, akkor a jövőben még több helyzetet alakíthatunk ki az ellenfelek kapuja előtt" - mondta már az Origo kérdésére a lefújást követően.

A harmadik fordulóban a georgiai Dinamo Tbiliszit kettős győzelemmel (2-1 otthon, 1-0 idegenben) búcsúztató máltai Hamrun Spartans vár a Fradira. Meglepődött-e a máltaiak továbbjutásán, kérdeztük Máté Csabától.

Azok után, ami velünk történt, én már semmin nem lepődök meg... Az, hogy egy csapat kettős győzelemmel tud továbbjutni azért jól mutatja az erejét és megérdemelt továbbjutás lehetett. Egyébiránt különösebben nem foglalkozunk vele, a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, kielemezzük majd az ellenfelet, és felkészülünk, hogy a következő fordulót is sikerrel tudjuk venni" - mondta határozottan a Fradi edzője.

Érdemes kitérni a "kapott gól nélkül lehozták a párharcot" részre: a selejtező második fordulójában lejátszott 51 párca közül a Fradién kívül mindössze négy olyan volt, amelyben egy csapat kapott gól nélkül tudott továbbjutni! Ezek közül kettő, a Valmiera és Fenerbahce továbbjutása a San Marinói Tre Penne, illetve a moldáv Zimbru ellen a komolytalan kategóriába tartozik. Előbi összesítsében 10-0, míg utóbbi 9-0 lett. A Fradi hatgólos sikeréhez hasonló külöbség egy párharcban volt, a koszovói Ballkani ütötte ki 7-1-el az északír Larnét, a többi párharc mind szorosabb volt, hét hosszabbításban, kettő büntetőkkel dőlt el, és rengeteg volt az egy-két gólo különbség összesítésben. Azaz korántsem magától értetődő egy 6-0-s továbbjutás.

"Nagyon felszívta magát, de tudtuk, hogy kemények lesznek, mert itthon tavaly is nagyon hajtottak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy nyerni tudtunk" - mondta a lefújás után az öltözőfolyosón lihegő Lisztes Krisztián. - Fontos volt, hogy nyerjünk, és az sem mindegy, hogy milyen arányban, mert minden gól növeli az önbizalmunkat" - tette hozzá a fiatal csatár, aki úgy érzi, a kitűzött célt teljesítették.

"Reméljük, hogy visszataláltunk arra az útra, amiről letértünk a Klaksvík ellen, most az a feladat, hogy minél tovább tudjuk őrizni a veretlenséget" - mondta a fiatal támadó, aki ezúttal szűk félórát töltött a pályán, és egyszer helyzetbe is került, amit kapura lövéssel tudott zárni. Az látszik, hogy neki még sok ilyen meccset kell játszania, de az is egyértelmű, hogy a "kis Lisztes" óriási tehetsége a magyar focinak.

Egyébiránt a Fradi attól is Fradi, hogy bárhova megy, biztos, hogy lesznek szurkolói. Persze, amíg tavaly a nagy siker kapujában mintegy 200 magyar, jó része Nagy-Britanniában vagy éppen Írországban élő szurkoló volt a vendégszektorban, addig most talán három tucatnyian álltak a magyar zászló mögött. De ott voltak, eljöttek, és biztosak vagyunk benne, hogy az újabb győzelem egyre több drukkernek adja majd vissza a kedvét, hogy a csapat után utazzon egy külföldi meccsre.

A harmadik fordulóig nem sokat kell aludni, és nem sok pihenő vár a csapatra. A Fradi pénteken este ér vissza Budapestre, vasárnap 17.45-től már Fehérváron játszik bajnokit, hogy aztán kedden ismét repülőre üljön és Máltára utazzon, ahol 19 órakor már a Hamrun Spartans fogadja. De, ahogy még Csercseszov mondta nem is olyan régen: mindenki azért dolgozott egész évben, hogy ilyen fárasztó nyara és ősze legyen.

A Fradi összességében ismét erőt mutatott, és nem hagyott kétséget afelől, hogy sorozatban ötödik alkalommal is ott a helye egy európai kupasorozat főtábláján.