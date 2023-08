Szenzációs, nyolc gólos meccsen nyert a Fradi a Fehérvár otthonában - videó

A labdarúgó NB I második fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros is megkezdte a szereplését. A zöld-fehérek a Fehérvár ottonában játszott rangadón egy szenzációs. fordulatos mérkőzésen 5-3-ra győzött. A címvédő már 2-0-ra is vezetett, de a Vidi fordítani tudott, hogy aztán ugyanezt megtegye a Fradi is. A nyolc találat közül Cristian Ramírez góljára még sokáig fogunk emlékezni.

Míg a fehérvári csapat egy Újpest elleni idegenbeli vereséggel kezdett, addig az első meccsét elhalasztó Ferencváros az ír bajnok Shamrock Rovers elleni kettős győzelemmel melegített a Konferencia-liga selejtezőjében.

Hazai oldalon Bartosz Grzelak két helyen változtatott, Flores és Bese Barnabás került be Kastrati, és az Újpesten 100. NB I-es meccsét játszó Csongvai Áron helyére.

Máté Csaba a csütörtöki dublini meccshez képest három helyen változtatott: Marquinhos, Ben Ramdhane és Varga Barnabás helyére Baráth Péter, Owusu Kwabena és Lisztes Krisztián került be a kezdőbe.

Apró érdekesség, hogy az előző idényben még a Paks színeiben a Vidi ellen összesen három gólt szerző Vargát a fehérváriak ellen tavasszal kétszer eredményes Lisztes váltotta a csatársorban.

Még csak a 4. percben jártunk, amikor Sigér Dávid húsz méterről máris megeresztett egy bátor lövést, majd Lisztes kiugratását kapcsolta le a hazai védelem, így Traoré nem tudott helyzetbe kerülni. A Fradi többnyire a jobboldalon vezette a támadásait, de a Vidi balhátvédje, Zeke Márió állta a sarat.

A 13. percben viszont a másik oldalra került a labda, ahol Bese Barnabás óriásit hibázott: eladta a labdát, Owusu Liszteshez passzolt, a fiatal csatár pedig nyolc méterről higgadtan gurított a fehérvári kapuba (0-1).

A Fehérvár próbált felpörögni, és két perccel később már Kenan Kodro 17 méteres lövését kellett védenie Dibusznak. De ez nem azt jelentette, hogy a hazai csapat átvette volna a meccs irányítását, a címvédő magabiztosan kézben tarotta a mérkőzést.

A 23. percben Schön Szabolcs és Adama Traoré is a gyepen maradt egy összecsapás után, de mindketten folytatni tudták a játékot. Négy perccel később először jutott el többé-kevésbé ígéretes helyzetig a Vidi, de Kastrati és Houri összjátéka után végül Bese lőhetett, de a kísérletét blokkolta egy vendég védő. Az ezt követőe első hazai szögletből pedig nem lett veszély.

Nem úgy, mint Cristian Ramírez szabadrúgásából. Mit veszély, óriási gól lett! A Fradi ecuadori focistája vagy tíz méterről futott neki a kaputól 26 méterre, középre letett labdának, és elemi erővel bombázott Kovács kapujába, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba (0-2).

A második Fradi-gól után kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, a hazaiak egyre többet birtokolták a labdát, és a szünet előtt Schön jó ütemű passza után Kastrati egy kis szerencsével el tudta gurítani Dibusz mellett a labdát, amit a becsúszó Ramírez már csak bentebb tudott segíteni a kapuba (1-2).

Második félidő

Óriási lendülettel kezdték a csapatok a második játékrészt, Bognár Tamásnak ki is kellett osztania egy-egy sárga lapot, hogy ismét a focira koncentráljanak a felek. Ez kezdetben a Vidinek sikerült jobban, amelyik Kenan Kodro duplájával az 57. percre megfordította a mérkőzést! A bosnyák csatár előbb egy szöglet után az 53. percben fejelt Dibusz kapujába Samy Mmaee mellől, majd Baráth Péter bombázott egy labdát Christensenbe, ami Kodro elé pattant, ő pedig 10 méterről nem hibázott (3-2).

Máté Csaba gyorsan cserélt is kettőt, Owusu és az ezen a délutánon valóban halványabb Baráth helyére érkezett Abu Fani és Varga Barnabás. És micsoda cserék voltak! Előbb az izraeli középpályás adott egy gólpasszt Zachariassennek (3-3), majd egy perccel később az előző idény gólkirálya is betalált, és máris ismét a Fradi vezetett 4-3-ra!

És még nem volt vége az őrületnek! A 71. percben Abu Fani újabb gólpasszt adott, ezúttal Adama Traoré fejét találta meg, a szenegáli támadó pedig nem is hibázott közvetlen közelről (3-5).

A forduló rangadója - amiben sokan kételkedtek, hogy valóban az lesz-e, de az lett - még a forduló eddigi hatgólos átlagát is felülmúlta. Nyolc gól Vidi-Fradin korábban egyszer, még 1971 augusztusában volt, akkor 6-2-re nyertek a zöld-fehérek.

A Vidi egyszer már ledolgozott kétgólos hátrányt, így Máté Csaba egy Lisztes, Tokmac cserével jelezte, hogy nem kíván a Fradi visszahúzódva ráülni az eredményre. A norvég csatár egy percen belül helyzetbe is került, majd Varga Barnabás került kétszer is helyzetbe, de előbb Kovács védett, majd Spandler blokkolt becssúszva.

A hazaiak az utolsó tíz percben már kénytelenek voltak kockáztatni, ami azzal járt, hogy a Fradi több veszélyes kontrát is vezethetett, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. Ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy a Vidi nem volt hajlandó feladni a harcot, és a fehérváriak valóban óriásit küzdöttek, ennek is köszönhető, hogy a két csapat alighanem az egész idény legjobb meccsét játszotta.

A végeredmény már nem változott, a Fradi 5-3-ra nyert Fehérváron, azaz győzelemmel kezdte a bajnoki idényt, míg a Vidi másodszor is kikapott, de látható, hogy sokkal több van a csapatban, mint a két meccsen szerzett 0 pont mutatja.

Eredmény, NB I, 2. forduló:

Fehérvár FC - Ferencváros 3-5 (1-2)

Sóstói Stadion, Székesfehérvár, 7050 néző, v.: Bognár T.

Fehérvár FC: Kovács - Bese (Csongvai 55.), Larsen, Spandler, Zeke - Flores, Christensen (Pető 78.) - Kastrati, Houri, Schön (Katona 78.) - Kodro.

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, Mmaee, I. Cissé, Ramírez - Sigér, Baráth P. (Varga B. 60.) - A. Traoré (Knoester 81.), Zachariassen (Katona B. 81.), Owusu (Abu Fani 60.) - Lisztes (Tokmac 75.).

gól: Kastrati 44., Kodro 53., 57., ill. Lisztes K. 13., Ramírez 30., Zachariassen 63, Varga B. 64., Traoré 71.