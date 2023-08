Otthon kapott ki a Honvéd az NB II-ben

A labdarúgó Merkantil Bank Liga 2. fordulójában az NB I-ből kiesett Budapest Honvéd 2-1-re kikapott a Kozármisleny csapatától a Bozsik Arénában.

A kispestiek jól kezdték a meccset, a 31. percben pedig a vezetést is megszerezték. Egy bal oldali szabadrúgásra Benczenleitner Barna robbant be, és tíz méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott. A második félidő elején azonban egyenlített a Kozármisleny. Az 53. percben a Gajág Gergő robbant be egy jobb oldali szögletre, és hét méterről védhetetlen gólt fejelt a jobb alsóba. Ezt követően úgy tűnt, marad a döntetlen, azonban a 71. percben egy kontra támadás végén Vajda Roland kapott egy lekészített labdát, majd 11 méterről a kapu jobb oldalába csavart.

Az előző szezonban az osztályozón bennmaradó Kozármisleny ezzel megszerezte szezonbeli első győzelmét, a Honvéd pedig először kapott ki az NB II-ben.

A feljutásra esélyes ETO FC Győr hazai pályán aratott 4-0-s sikert az újonc BVSC-Zugló felett. A győri csapat legjobbja a 18 éves Huszár Marcell volt, aki két gólt lőtt a mérkőzésén. Érdekesség, hogy az Urbán Flórián vezette BVSC több mint egy év után kapott ki bajnoki mérkőzésen, hiszen Urbán vezetésével a fővárosi csapat veretlenül nyerte meg az NB III keleti csoportját.

Merkantil Bank Liga NB II, 2. forduló:

Budapest Honvéd - HR-Rent Kozármisleny 1-2 (1-0)

ETO FC Győr - BVSC-Zugló 4-0 (2-0)

Credobus Mosonmagyaróvár-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-3 (0-2)

Budafoki MTE-FC Ajka 2-0 (2-0)

Soroksár SC-Gyirmót FC Győr 1-0 (1-0)

Aqvital FC Csákvár-Szombathelyi Haladás 4-2 (3-0)

Tiszakécskei LC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (0-1)

BFC Siófok-Pécsi MFC 0-1 (0-1)