Az egykor új Ronaldónak tartott portugál csodagyerek is Szaúd-Arábiába igazolhat

Portugál lapértesülések szerint a szaúdi élvonalban szereplő al-Hilal csapata minden személyes részletben megegyezett Joao Félixszel.

Az O Jogo értesülései szerint a 23 éves, 31-szeres portugál válogatott ügynöke, Jorge Mendes már előrhaladott tárgyalásokat folytat a szaúdi klubbal, olyannyira, ügyfele már minden személyes vonatkozású kérdésben (ami főleg a busás fizetést jelenti) megegyezett reménybeli új csapatával.

Amelynek Jorge Jesus személyében portugál edzője van, aki a Benfica élén töltött éveiből ráadásul ismeri is a játékost.

"Ronaldo, Benzema... azon vagyunk, hogy hasonló kaliberű játékost igazoljunk le mi is" - mondta Jesus még szombaton, és mára kiderült, hogy ez a játékos minden bizonnyal Joao Félix lesz.

A 23 éves játékos 2018-19-ben a Benfic csapatában robbant be a köztudatba, sokan azonnal az új Ronaldónak kiáltották ki, de aztán sem az Atlético Madridban, sem a Chelsea-ben, ahol kölcsönben szerepelt, nem tudta beváltani a reményeket. A portugál válogatottban 31 meccsen rúgott ugyan 5 gólt, de igazán jól csak nagyon ritkán játszott.

Az Atléticónál ráadásul magára haragította a klubot is, miután egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy számára mindig a Barcelona lesz az első választás, ha úgy hozza a sors. Most úgy tűnik, hogy be kell érnie a szaúdi bajnokság listavezetőjével.