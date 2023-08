Ronaldo bombagólt lőtt, csapata fontos meccset nyert - videó

Cristiano Ronaldo továbbra is megállíthatatlan, ismét betalált az Arab Bajnokcsapatok Kupájába, együttese, az Al-Nassz pedig bejutott a elődöntőbe.

A portugál sztár szaúd-arábiai csapata a marokkói sztárcsapatot, a Raja Casablancát győzte le 3-1-re. A szaúdi Abhában rendezett meccsen az Al-Nasszr a 19. és a 38. perc között három gólt lőtt, az alaphangot Ronaldo adta meg ezzel a bombával.

Az Al-Nasszr lassan igazi sztárcsapat lesz: Ronaldo gólja előtt Anderson Taliscától kapta a labdát, de adott egy gólpasszt a nyáron érkező Alex Telles is, méghozzá a szintén nyári szerzemény Seko Fofanának, és a Bayern Münchentől érkező Sadio Mané is kezdőként mutatkozott be a szaúdi csapatban.

Al-Naszr 1995 után jutott be ismét a sorozat elődöntőjébe, ahol az iraki Al-Sortával találkozik.