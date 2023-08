Kiakadt a sztárfocista az új hosszabbításos szabály miatt

A Manchester United világbajnok hátvédje, a francia Raphael Varane szerint semmibe vették a játékosok véleményét, amikor az új hosszabbításos szabályok bevezetéséről döntöttek.

Az angol bajnokságban arról döntöttek, hogy a sok időhúzás miatt a katari világbajnokságon látottakhoz hasonlóan hosszú hosszabbításokat vezetnek be. Így félidőnként akár 5-10 perceket is hosszabbíthatnak majd a játékvezetők, ha sokat áll a játék.

Azért döntötte így, mert a cserék, lapok, gólörömök rengeteg időt vehetnek el, és már meg is van az eredménye, ugyanis az angol másodosztály, a Championship első fordulójában háromszor is minimum 10 percet hosszabbítottak.

Varane elmondása szerint a játékosok és az edzők is elmondták a véleményüket, miszerint évek óta túl sok a meccs a versenynaptárban, ami a szereplők fizikai és mentális egészségére is hatással lehet.

„A korábbi megnyilvánulásaink ellenére most a hosszabb meccsek mellett döntöttek, miközben a játékosoktól még kevesebb érzelmet várnak. Csak jó állapotban szeretnénk lenni, hogy a maximumot tudjuk nyújtani a csapatunk, és a szurkolóink érdekében is, de nem hallgatják meg a véleményünket" – írta Varane a közösségi oldalán, miközben a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola is élesen kritizálta a döntést. Guardiola azt kifogásolta, hogy jönnek majd a 100 perces meccsek, csak azért, mert egy meccsen esetleg sok gól születik majd.