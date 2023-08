Augusztus 20-án nem lesz NB I-es meccs, hétfőn látogat Mezőkövesdre a Fradi

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette az OTP Bank Liga 4-6. fordulójának pontos menetrendjét.

Szent István ünnepe egyúttal az államalapításé is, így ez a nap felejthetetlen élményt kínál mindenkinek, de nem a foci szeremeseinek, ugyanis a megszokott módon ezúttal sem NB I-es meccs augusztus 20-án. Egy nappl később, hétőn így két bajnokit is játszanak, a Ferencváros is ekkor látogat Mezőkövedre.

A két újonc, az MTK Budapest és Diósgyőri VTK csatájára a 6. fordulóban, szeptember 2-án, szombaton kerül majd sor az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Íme, a részletes program:

4. forduló:

augusztus 18., péntek:

Puskás Akadémia FC-Fehérvár FC 18.00 (M4 Sport)

ZTE FC-Diósgyőri VTK 20.15 (M4 Sport)

augusztus 19., szombat:

MTK Budapest-Kecskeméti TE 17.45 (M4 Sport+)

Paksi FC-Újpest FC 20.00 (M4 Sport+)

augusztus 21., hétfő:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC (Duna World)

Kisvárda Master Good - DVSC (Duna World)

5. forduló

augusztus 26., szombat:

Kecskeméti TE-Puskás Akadémia FC 15.30 (M4 Sport+)

Diósgyőr VTK-Kisvárda Master Good 17.45 (M4 Sport+)

Újpest FC-ZTE FC 20.00 (M4 Sport+)

augusztus 27., vasárnap:

DVSC-MTK Budapest 15.30 (M4 Sport+)

Ferencvárosi TC-Paksi FC 17.30 (M4 Sport)

Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 19.30 (M4 Sport+)

6. forduló

szeptember 1., péntek:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 20.00 (M4 Sport)

szeptember 2., szombat:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 15.15 (M4 Sport+)

Paksi FC-Fehérvár FC 19.30 (M4 Sport)

szeptember 3., vasárnap

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 14.15 (M4 Sport+)

ZTE FC-Ferencvárosi TC 17.15 (M4 Sport)

DVSC-Kecskeméti TE 19.30 (M4 Sport)