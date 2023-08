Világszinten is remek helyen áll az utóbbi időben szintet lépő magyar minifutball

Az Országos Minifutball Szövetség fantasztikus idényt tudhat eddig a háta mögött és még csak most jön a java: Bajnokok Ligája, Euro Cup, na és persze október végén az Egyesült Arab Emirátusokban megrendezésre kerülő világbajnokság. Az eddigi sikerekről és az előttünk álló feladatokról a szövetség alelnöke, Pinkóczi Tibor árult el fontos részleteket.

"2022 szeptemberében elkezdtünk egy munkát nem titkoltan azzal a céllal, hogy 2023 nyarára komoly szintet lépjünk a versenyeinket, valamint az amatőr hátországot és partnereinket illetően. Bajnokságunk végjátéka idén is 'Final4' döntővel ért véget, regionális torna- és bajnokságszervezőink, valamint saját versenyeink után közel 70 bajnokcsapat és tornagyőztes alakulat kvalifikált területi döntőinkbe ( kelet-, nyugat- és Budapest). Mindezek mellett életre hívtuk a Magyar Kupát, mely köszönhetően a Mediaworks csoportnak és a Tippmixnek igen nagy médiavisszhangot is kapott. A kupasorozat selejtezőin 64 csapat indult el, a 8 csapatos 'nagydöntőt' élőben adta az Origo Sport. A Tippmix Magyar Kupa és a VID Final4 az a két esemény, melyet mindenképp ki kell emelni idén" - mondta Pinkóczi Tibor, aki elárulta, az a médiaháttér, amit a Mediaworkstől kaptak idén tényleg mérföldkő. A négy selejtezőből és a nyolccsapatos döntőből álló sorozatról szinte minden média írt, az a tény pedig, hogy a sorozat Tippmix Minifutball Magyar Kupa névre hallgathatott, nagy dolog számukra.

Az alelnök arról is beszélt, miben lehet még fejlődni a jövőben: "A szintlépéshez még jobb rendezvények kellenek, ahhoz pedig még jobb helyszínek, még jobb szervezés, extra körítés. Ez magával hozhatja azt, hogy a csapatok is fejlődnek, főleg azok, akik tényleg 'minifocizni' akarnak. Együtt képesek vagyunk megugrani a következő szintet."

Pinkóczi Tibor elárulta, világszinten is remek helyen áll a magyar minifoci. Világbajnoki negyedikként utazhatnak az Emirátusokba a vb-re, tavaly az Eb-n negyeddöntőztek és van egy háromszoros BL-győztes csapatuk, a Mad Dogs. Ha céljaik csak egy része megvalósul, stabilizálhatják a helyüket Európában és világszinten is. Majd a magyar minifoci jövőbeni feladatairől is beszélt.

"Szeptemberben BL és Euro Cup. Abszolút úgy gondolom, hogy két remek csapat jutott ki a Bajnokok Ligájába, mely a címvédő csapat nagyváradi 'otthonában' kerül megrendezésre szeptember 06-10. között. A világbajnokságok október 27-én kezdünk Portugália ellen, a csoportban még Líbia és Szerbia kapott helyet, a csoport erősségét nehéz megítélni, az első cél a továbbjutás. "

A teljes interjú a linkre kattintva olvasható el.