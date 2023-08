Döbbenetes hasonlóság: Messi lemásolta a Real Madrid elleni legendás gólját - videó

Az Inter Miami 4-4-es rendes játákidőt követően tizenegyesekkel búcsúztatta a házigazda FC Dallast a Ligák Kupája nyolcaddöntőjében. A meccs hőse ezúttal is Lionel Messi volt, aki két gólt is szerzett, ráadásul a tizenegyesét is értékesítette. Ami viszont még ennél is érdekesebb, hogy a bejárta az internetet a hétszeres aranylabdás támadó első gólja, ami kísértetiesen hasonlít arra a legendás találatra, melyet 2017 áprilisában lőtt a Real Madrid otthonában.