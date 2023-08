Még mindig tart a feröeri focicsoda: a norvég bajnokot is megverte a KÍ Klaksvík

A Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének odavágó mérkőzésén a magyar bajnok Ferencvárost és a svéd bajnok BK Häckent is búcsúztató feröeri KÍ Klaksvík hazai pályán 2-1-re legyőzte a norvég bajnok Molde csapatát.

A feröeri csapat egy héttel ezelőtt már történelmet írt, ugyanis a svéd bajnok kiejtésével bebiztosította a szereplését az Európa Konferencia-ligában, ezzel pedig a KÍ Klaksvík lett a feröeri focitörténelem első csapata, amelyik ott lehet a csoportkörben valamelyik európai kupasorozatban.

A KÍ Klaksvík a magyar bajnok Ferencváros, majd a svéd bajnok BK Häcken elleni is hazai pályán kezdte a párharcot, mind a két találkozó 0-0-s döntetlennel zárult. A feröeri csapat azonban a BL-selejtező harmadik körében már nem fogadhatta a Moldét a Djúpumýra Stadionban, ugyanis a 2500 fő befogadásra alkalmas létesítmény nem felel meg az UEFA szabványnak, így a meccset a fővárosi (Tórshavn) Tórsvøllurban kellett megrendezni, ráadásul hagyományos füves pályán.

Ahogyan az várató volt, a norvég csapat birtokolta többet a labdát a meccsen, az első helyzetre pedig a 13. percig kellett várni, ekkor azonban Eirik Haugan közeli lövése nem sokkal ment a kapu fölé. A folytatásban a KÍ Klaksvíknak is megvoltak a helyzetei: a 17. percben Jakup Andreasen fejelt a kapu fölé, egy perccel később pedig a Fradi és a Häcken elleni visszavágón is duplázó Arni Frederiksberg került helyzetbe, de 15 méterről leadott lövése pár centivel elkerülte a kapu jobb oldalát. Ezt követően a Molde mezőnyfölénye elapadt, kiegyenlített volt a játék, de újabb komoly helyzet egyik csapat előtt sem adódott, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek be a szünetre.

A második félidőt a Molde kezdte jobban, a 49. percben pedig olyan történt, amire még nem volt példa az idei BL-szezonban: gólt kapott otthon a KÍ Klaksvík. Egy gyönyörű támadás végén Martin Linnes kapta meg a labdát a jobb oldalon, középre centerezett, az érkező Magnus Eikrem pedig közelről a kapuba belsőzött.

A bekapott gól azonban feltüzelte a feröeri csapatot, a 64. percben pedig Arni Frederiksberg ismét megvillant. A KÍ Klaksvík sztárjátékosa a jobb szélen gyűjtött be egy labdát, mindenki beadást várt tőle, azonban a tizenhatos széléről pimasz módon visszalőtte a labdát a rövid alsóba, amivel teljesen meglepte Jacob Karlstromöt, a Molde kapusát.

A folytatásban kiegyenlített játék folyt, de a 82. percben megnyerhette volna a meccset a norvég csapat, azonban egy beadás után Kristoffer Haugen közeli fejesét Jonatan Johansson védeni tudta. A csattanó pedig csak az után következett, ugyanis Frederiksberg 87. percben lőtt góljával megnyerte a meccset a KÍ Klaksvík. A 31 éves középpályás Sivert Gussiastól kapott egy remek átadást, kapura tört, majd 16 méterről elemi erővel lőtt a rövid felsőbe.

A hajrában a Moldénak már nem volt esélye az egyenlítésre, ráadásul a 92. percben a KÍ Klaksvík kaphatott volna tizenegyest, miután Sivert Gussiast lebirkózta egy védő, de a játékvezető nem ítélt büntetőt, így maradt a 2-1-es feröeri győzelem.

Győzelmével a feröeri csapat fontos lépést tett a továbbjutás felé, és ha a visszavágón kiejti a norvég bajnokcsapatot, akkor egy lépésre kerül a Bajnokok Ligája főtáblától, miközben az Európa-liga csoportkörös szereplése is biztossá válik.

Bajnokok Ligája-selejtező, harmadik kör, első mérkőzések:

KÍ Klaksvík (feröeri)-Molde (norvég) 2-1 (0-0)

FC Köbenhavn (dán)-Sparta Praha (cseh) 0-0

Rakow (lengyel)-Arisz (ciprusi) 2-1 (1-0)

PSV Eindhoven (holland)-Sturm Graz (osztrák) 4-1 (3-1)

Braga (portugál)-Topolya (szerb) 3-0 (2-0)

Olimpia Ljubljana (szlovén)-Galatasaray (török) 0-3 (0-1)