Brutális ütközés: orrtörést és agyrázkódást szenvedett a magyar válogatott focista

Orrtörést és agyrázkódást szenvedett a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának egyszeres magyar válogatott védője, Bosnjak Predrag.

A vaol.hu beszámolója szerint a vásárnapi Csákvár-Haladás (4-2) bajnokin a félpálya közelében a vasiak játékosa, Bosnjak Predrag és a hazaiak futballistája, Tamás Nándor fejelt össze a labdáért vívott harcban. Mindkét labdarúgót ápolni kellett, Bosnjakot le is kellett cserélni.

A Haladás egyszeres magyar válogatott védőjét a szombathely kórházba szállították, ahol kiderült: agyrázkódást szenvedett, eltörött az orra és gyakorlatilag az egész arca feldagadt.

"Magára az ütközésre nem emlékszem, előtte és utána azonban minden megvan – mondta Bosnjak. – De az a rész filmszakadás. Az első, amire emlékszem, hogy masszőrünk, Orbán Gergő támogat le a pályáról. A mérkőzés után kocsival a szombathelyi kórházba mentem."

Hozzátette a csapattársa, Horváth Arnold szülei hogy Felcsútról visszafordulva visszamentek érte Csákvárra és elvitték a Markusovszky Kórházba. A CT-vizsgálat megállapította, hogy darabosan eltörött az orrcsontja, agyrázkódást szenvedtett, emellett a szája belülről is felrepedt és a fél arca feldagadt.