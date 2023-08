Szoboszlai Dominik elképesztő fogadást kötött édesapjával

Július elején a 19-szeres angol bajnok Liverpool kifizette az RB Leipzignek Szoboszlai Dominik 70 millió eurós kivásárlási árát, így a magyar válogatott csapatkapitánya a világ egyik legnagyobb csapatához igazolt. A 22 éves középpályás hétfőn gólpasszal járult hozzá a német Darmstadt felett aratott 3-1-es győzelemhez. A Liverpool új 8-asával most a The Athletic készített egy hosszabb interjút, melyben Szoboszlai Dominik felidézte gyerekkorát, amikor még az édesapja tanította futballozni és arról is beszélt, milyen fogadásokat szoktak kötni.

Szoboszlai Zsolt gyakran adta azt a feladatot, hogy Dominiknek egy labdával kellett szlalomoznia a szobában elhelyezett vizespalackok között. Ha feldöntötte az egyiket, újra kellett kezdenie az egészet.

„Ez a házban volt, mert nem volt kertünk" – mondta a The Athleticnek Szoboszlai Dominik. „Ha a víz még a palackokban volt, könnyebb volt átcsorogni közöttük. De ha már nem volt benne, sokkal nehezebb volt. Apám szinte mindig kiöntötte a vizet. Aztán ha valamelyik palack eldőlt, addig kellett csinálnom, amíg mindegyik állva maradt. Addig kellett ott gyakorolnom, amíg tökéletes nem lett. Aztán mehettem" – folytatta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki elmondta, hogy akkor kezdett el labdázni, amikor elkezdett járni, és körülbelül hároméves lehetett, amikor édesapjával először kiment a pályára focizni.

Szoboszlai Zsolt, mielőtt edzői karrierbe kezdett volna, a magyar élvonalban játszott, majd 2007-ben társalapítója volt a Főnix Gold nevű ifjúsági akadémiának, ahol Szoboszlai Dominik hatéves korától kezdve csiszolta tehetségét. Mivel nagy hangsúlyt fektettek a technikai képességek fejlesztésére, Szoboszlainak mindkét kezében egy-egy golflabdával kellett edzeni, hogy megtanulja, hogyan kell tisztán visszaszerezni a labdát.

Ha valaki elmegy melletted, megragadnád a mezét, de apám ezt nem akarta, mert ez szabálytalanságokat szül. Ő azt akarta, hogy ezek nélkül a szokások nélkül nőjek fel. Minden játékos kezébe golflabdát adott. Így nem tudsz senkit megfogni. Őrült dolgokat csinált – nem akarom mindet elmondani!".

Lehet, hogy Szoboszlai Zsolt módszerei meghökkentők voltak, de fejlesztették a fiát, és hozzájárultak karrierjének elindításához. Mivel a Főnix Gold rangos ifjúsági tornákat nyert, amelyeken olyan ellenfelek vettek részt, mint a Basel és a Bayern München, a játékosmegfigyelők hamarosan özönlöttek, hogy megnézzék Szoboszlai játékát. Szoboszlai Dominik már az U15-ös korosztálytól kezdve tagja volt a magyar válogatott keretének, és mára már 32 meccsen lépett pályára a magyar nemzeti csapatban.

2017 márciusában aztán egy sikeres próbajátékot követően a Red Bull Salzburg akadémiájára került.

„Mindig is futballista akartam lenni. Persze voltak időszakok, amikor ez nagyon nehéz volt. Például, amikor az ember nézi a barátait, akik bulizni mennek vagy élvezik az életet, miközben neki reggel fel kell kelnie, és el kell menni az edzőpályára. Néha ilyenkor azt gondoltam: Miért csinálom ezt? Én is jól akarom érezni magam'. De apám azt mondta: 'Nem, az életet utána is élvezheted'. És igaza volt. Ő volt a legnagyobb hatással az életemre. Mindent együtt csináltunk."

„Gyerekkorban valószínűleg az emberek kilencven százaléka úgy nő fel, hogy az anyukájuk szinte mindig ott van mellettük. Nekem az apám volt az. Anyukámat csak reggel láttam, amikor elkészítette a reggelimet, aztán este, amikor hazajöttem az edzésről, majd lefeküdtem aludni" – mondta Szoboszlai Dominik, aki 17 éves volt, amikor debütált a Salzburg csapatában.

A magyar középpályás tizenéves volt, amikor magára tetováltatta a Steven Gerrardtól származó idézetet, aminek nagy visszhangja volt, amikor júliusban, a Liverpoolba szerződése után megörökölte a klub ikonjának 8-as mezét. A kora gyermekkorától belé nevelt versenyszellemnek megfelelően csak akkor kapott engedélyt a tetoválásra, amikor megnyert egy fogadást az édesapjával.

„Magyarul van, és nehéz lefordítani, de az áll rajta, hogy a tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér" – mondta Szoboszlai a bal karján lévő tetoválásra mutatva.

„Tetszik az üzenete. Mindig is szerettem volna egy tetoválást, mert apámnak is volt. Azt mondta: Oké, találj egy mondatot, amit rá akarsz írni'. Azt mondtam, 'Nekem már van egy, úgyhogy most beszéljünk arról a fogadásról!"

Ám Szoboszlai Zsoltról lévén szó, a dolgok nem voltak ilyen egyszerűek.

"Volt egy futópróba Salzburgban, és ott, az akadémián egy srác tartotta a rekordot. Apukám azt mondta: 'Hát, ha be akarsz kerülni az első csapatba, akkor meg kell döntened ezt a rekordot, és ha megdöntöd, akkor megkaphatod a tetoválást'. Így hát odamentem, megdöntöttem a rekordot, és utána megkaptam a tetoválást" – idézte fel a helyzetet Szoboszlai, aki elmondta, hogy Cristiano Ronaldo volt a példaképe, de a Liverpool és más csapatok meccseit is nézte. Hangsúlyozta, hogy Steven Gerrard volt az egyik legnagyobb játékos, akit gyerekkorában játszani látott.

„Az, hogy most a 8-as számot viselem, örömmel és büszkeséggel tölt el. De a magam módján akarom csinálni."

Szoboszlai 83 meccsen 26 gólt lőtt, és 34 gólpasszt adott a Salzburg csapatában, ráadásul egymást után három bajnoki címet nyert a klubbal, mielőtt 2020 decemberében az RB Leipzig csapatához igazolt.

A Bundesligába való igazolással egy olyan utat követett, amelyet már a norvég Erling Haaland is kitaposott, aki 12 hónappal korábban csatlakozott a Borussia Dortmundhoz. A páros szoros barátságot kötött a Salzburgnál töltött közös időszak alatt. A Manchester City támadója nemcsak gratulációját küldte el Szoboszlai Liverpoolba igazolásakor, hanem tanácsot is adott, hogy hol lakjon.

Erling és én még mindig közel állunk egymáshoz, üzengetünk egymásnak, és beszélgetünk, amikor valamelyikünknek van ideje. Most már közel lakom hozzá, így valószínűleg együtt is vacsorázunk majd. Mielőtt csatlakoztam a Liverpoolhoz, csak annyit mondott: 'Készülj!' De tudja, hogy készen állok. Azt mondta, hogy ez egy őrült liga, és hogy imádni fogom" – mondta a magyar középpályás, akit egyáltalán nem lepett meg Haaland szenzációs teljesítménye, mert pontosan tudja, hogy a norvég támadó mennyi munkát fektet bele.

„Mindent tudok a Liverpool és a manchesteri klubok közötti rivalizálásról, készen állok. Ezért jöttem Liverpoolba. Tapasztalni akarom, milyen érzés, amikor azokon a meccseken játszom".

Szoboszlai stílusosan távozott Lipcséből, hiszen az utolsó meccsén gólt lőtt az Eintracht Frankfurt ellen 2-0-ra megnyert Német Kupa-döntőben.

A nyári szünetben kérte fel ügynökét, Esterházy Mátyást, hogy foglalkozzon a rivális klubok érdeklődésével. Június végén, amikor már nagyon közeledett a 70 millió eurós kivásárlási záradékának a lejárta, a Liverpool lépett, ezt követően pedig az üzletet gyorsan létrejött.

„Az ügynököm nem mond el nekem mindent, ami a színfalak mögött zajlik, csak akkor, amikor már biztos, és készen állunk. Minden három nap alatt történt. Felhívott, és azt mondta: A Liverpool nagyon érdeklődik, beszéljünk róla. Másnap már beszéltünk róla, és a harmadik napon már repültünk is Liverpoolba. Nem kellett sokat gondolkodnom rajta. Felhívtam néhány embert, akik fontosak az életemben, hogy megkérdezzem őket erről. Beszéltem néhány játékossal is, akikkel már játszottam együtt, és akiknek több tapasztalatuk van, mint nekem. Világos elképzelésem volt arról, hogy mit akarok csinálni. A Liverpool elmagyarázta a terveit, én pedig azt mondtam: 'Vágjunk bele!" – elevenítette fel Szoboszlai az átigazolása körülményeit.

A Liverpool óriási klub, a vezetőedző, Jürgen Klopp pedig egy elképesztően karakteres szakember. Ráadásul Szoboszlai 2019 októberében a Salzburg játékosaként egy BL-csoportmeccsen már pályára lépett Liverpoolban, így pontosan tudta, milyen helyre érkezik,

Nagyon átjött a szurkolók energiája, amikor itt játszottam a Salzburggal. 4-3-ra kikaptunk, de amikor ott voltam az Anfielden, csak néztem körbe, és arra gondoltam: "Hol vagyok?!" Nagyon jó hangulat volt, így most ott, értük játszani, még elképesztőbb lesz" – folytatta Szoboszlai, aki Jürgen Kloppról is elmondta a véleményét.

„A menedzser egy érzelmes fickó. Mindent belead, és azt akarja, hogy mi is ezt tegyük. Ha mindannyian ezt tesszük, akkor bármit elérhetünk. Természetesen mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani, de én nem erre gondoltam, amikor hallottam, hogy a Liverpool le akar szerződtetni. Meg kell dolgozni érte. Egyáltalán nem gondoltam a Bajnokok Ligájára. Most csak azt akarom elérni, hogy visszakerüljünk oda, ahol lennünk kell."

Szoboszlai Dominik szókimondó, magabiztos és céltudatos, így érthető, hogy társai miért szavaztak rá, amikor mindössze 22 évesen őt nevezzék ki a magyar válogatott csapatkapitányának.

A futballon kívül Szoboszlai a barátnőjével, Gécsek Fannival és maltipoo kutyájával, Milóval tölti az idejét. PlayStationjén a Call of Duty a kedvenc játéka, és édesapja áldásával azt tervezi, hogy a Liverpoolba való igazolása alkalmából egy új autóval ajándékozza meg magát.

„Ó, mi még mindig állandóan fogadásokat kötünk egymással! Szeretem az autókat, és ő azt mondta nekem: Bármilyen autót vehetsz, amit csak akarsz, de előbb el kell érned valamit. Így amikor aláírtam Lipcsébe, vehettem egy autót. Amikor aláírtam a Liverpoolhoz, kaphattam egy másik autót. A kettő között nem volt más autó" – tette hozzá Szoboszlai Dominik, aki elárulta, hogy már eldöntötte, hogy milyen autót fog venni, de egyelőre még titokban tartja.

A Liverpool vasárnap este 17.30-kor a Chelsea otthonában lép pályára a Premier League nyitófordulójában. Ha minden jól alakul, Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban.