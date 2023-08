Óriási lépést tehet a Ferencváros az újabb főtáblás szereplés felé

A grúz bajnok Dinamo Tbiliszi kétszeri legyőzése után ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy micsoda harci tűz fogja fűteni a máltai Hamrun Spartans csapatát a Ferencváros elleni Európa Konferencia-liga mérkőzésen.

Eddigi két selejtezőjét, a Bajnokok Ligája első fordulójában az izraeli Maccabi Haifa, valamint a Konferencia-liga második körében a Dinamo Tbiliszi ellen összesen tíz sárga és egy piros lappal zárta a Hamrun. A máltai klubcsapatokra és a válogatottra egyébként is jellemző, hogy nem szívbajosak, ha keményen oda kell lépni az ellenfélnek, és valami azt súgja, jó lesz, ha a Fradi is ilyen harcmodorra készül fel lélekben.

Ugyanakkor azt is meg kell hagyni, hogy a kilencszeres máltai bajnok, ha kell, akkor képes jó és a kapura is veszélyes focit játszani. A BL-selejtezőben a Maccabi látványosan erősebb volt, nem véletlenül játszottak az előző két idényben az El- és a BL-csoportkörben, de azért a visszavágón idegenben csak rúgott egy gólt a Hamrun, míg a Dinamónak mindkét meccsen betalált (2-1 otthon, 1-0 Tbilisziben). Az jellemző a máltaiakra, hogy nem sok helyzetük van, de, ami adódik, abból eredményesek tudnak lenni. Négy góljukból hármat a nigériai származású, de máltai válogatott csatár, Joseph Mbong lőtt, rá érdemes lesz odafigyelnie a Fradi védelmének.

A Maccabi elleni hazai 0-4-től eltekintve a védelem is jól áll a lábán, amihez köze lehet a csapat két olasz vezérének: a játékosként több más csapat mellett az Atalantában, a Lazióban és a Sampdoriában is megfordult, a Hamrun kispadjára a jelenleg az olasz harmadosztályban sínylődő Pescara éléről lehuppanó, Luciano Zaurinak, és a 40 éves, korábbi 11-szeres válogatott kapusnak, Federico Marchettinek, aki megjárta a 2010-es vb-t, mi több két csoportmeccsen is ő állt a kapuban.

A máltaiak nem szégyenlősek, 12 légióst foglalkoztatnak, közülük öten brazilok és van egy négy fős délszláv kontingens is. Ők egyrészt pénzt keresni vannak a sziget(ek)en, azaz érdekük, hogy minél jobban szerepeljen csapat, másrészt pedig egy jó európai szereplés akár még az olasz másodosztályba (Serie B) is megfelelő ajánlólevél lehet.

A Fradinál nem győzik hangsúlyozni, hogy a Klaksvík ellen a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy egyetlen csapatot sem szabad lebecsülni, olyat pedig, amelyik egy európai kupa harmadik selejtezőkörére készül, végképp hatalmas hiba lenne.

A találkozó előtt tartott szerdai sajtótájékoztatón az Ekl-keretbe Anderson Esiti helyére Henry Wingót behívó vezetőedző, Máté Csaba hangsúlyozta, még csak véletlenül sem becsülik le a máltai csapatot, amelynek kemény harcmodoráról szólva elmondta, a Fradi kész felvenni a kesztyűt, és a kellő keménységgel fog belállni a harcba. Amire egyébiránt nagyon készülnek a zászlókat és szurkolói drapikat a meccsnek otthont adó 17 ezres Ta 'Qali Nemzeti Stadionban már elhelyező hazai drukkerek.

A Fradinak van régi és nem olyan régi tapasztalata a máltai ellenfelekkel. A magyar bajnok ugyanis az ötödik európai kupapárharcra készül méghozzá az ötödik különböző máltai csapat ellen. A legfrissebb élmény a 2019-20-as idényből van, amikor a Vallettát búcsúztatták (3-1, 1-1). Előtte kipipálták a Florianát (KEK, 1972-73, 6-0 és 0-1), valamint az UEFA-kupában a Birkirkarát (2003-04, 1-0 és 5-0), illetve a 2014-15-ös sorozatban a Sliema Wanderers (2-1, 1-1) ellenállását is megtörték.

Az eredmények azért mutatják, hogy még a '70-es évek bombaerős Fradija is megszenvedett a szigeten, olyannyira, hogy ki is kapott, igaz, már egy kiadós hazai siker után, de azért jó lesz észnél lenni, és jó lenne továbbépíteni az elmúlt három meccs győzelmi sorozatát. A Fradi a Ta' Qaliban verte 5-0-ra a Birkirkarát és itt játszott 1-1-es döntetlent a Sliema ellen, míg a magyar válogatott az ugyanitt megvívott öt meccséből hármat megnyert. Azaz korántsem bevehetetlen erőd, és, amennyiben a Fradi jó eredményt ér el, úgy hatalmas lépést tesz a nagy cél, a sorozatban ötödik főtáblás szereplés felé.

A Hamrun Spartans – Ferencváros mérkőzést csütörtökön hazai idő szerint 19.30-tól rendezik a vallettai Ta' Qali Nemzeti Stadionban. A találkozóról az Origo élő szöveges formában, valamint helyszíni összefoglalóval számol be.