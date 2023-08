Dúsgazdag tulaj segítségével szárnyalhat idén a PL-ben a magyar válogatott focista új klubja

A magyar válogatott labdarúgó, Kerkez Milos új klubja, a Bournemouth 2008-ban csődbe ment, manapság viszont már egész stabil élvonalbeli tag, és új amerikai tulajdonosával akár nagyobb céljai is lehetnek. Kis csapat, még kisebb stadion, dúsgazdag tulaj, hatalmas remények.

A Bournemouthnál tavaly, 2022. december 13-án lett hivatalos a tulajdonosváltás: a kiscsapatot addig fenntartó Mexim Demin biztos és gazdag kezekbe adta tovább a klubot, amelyet Bill Foley vett meg, akinek a vagyonát 1,2 milliárd dollárra (422 milliárd forint) becsülik, és a sportban sem járatlan. Övé például a Vegas Golden Knights hokicsapata, amely a sportág legjobb bajnokságának, az észak-amerikai NHL-nek az idei bajnoka lett, ráadásul ez már a második döntős szereplése volt, pedig csak öt éve hozták létre - írja a VG.

A Bournemouth megvásárlásához hozott magával támogatókat is, az egyik legnevesebb közülük a színész, rendező és producer Michael B. Jordan, valamint a többek között a tenisz Davis-kupával, illetve a Players Tribune nevű, világhíres sportolók monológjainak teret adó honlappal foglalkozó Nullah Sarker.

Bournemouth egy kisváros Anglia déli partján, a 2011-es népszámlálás szerinti 183 491 lakosával a legkisebb egycsapatos városnak számít a Premier League történelmében, a stadionja pedig a második legkisebb befogadóképességű a jelenlegi mezőnyben a 11 307 helyével. Ráadásul a történelem lapjait sem mindig rózsaszínnel írták, 2008 februárjában például konkrétan csődbe ment a klub, és lekerült a harmadosztályba, sőt, onnan is majdnem kiesett. A modern kori felemelkedés 2013-ban kezdődött meg. Ekkor sikerült visszajutni a másodosztályba, ahonnan 2015-ben egyszer már feljutott a csapat az élvonalba is, sőt mi több, egyhuzamban öt évet ki is bírt a legjobbak között, mielőtt 2020-ben kiesett. Újabb két év kellett a visszajutáshoz, idén pedig simán bennmaradtak.

Nyilvánvalóan megéri egy jól üzemelő kiscsapatot is fenntartani, amely ráadásul ezen a szinten szerénynek számító 130 millió dollárért (45,7 milliárd forintért) lett Foley tulajdona – a Vegas Golden Knights NHL-hez csatlakozásáért 500 millió dollárt (176 milliárd forintot) kellett leszurkolnia.

A Bournemouth szombaton délután a West Ham ellen viszonylagos nyugalomban kezdheti a szezonját – aztán a második fordulóban utazhat Liverpoolba Szoboszlaiékhoz.

