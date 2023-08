A debreceni focilegenda szerint Dzsudzsákék akár kétszer is megverhetik a Rapid Wient

A Debrecen legendája, Sándor Tamás szerint verhető a DVSC számára verhető ellenfél az osztrák Rapid Wien a Konferencia-ligában.

Az egykori kiváló irányító középpályás, Sándor Tamás bízik a hajdúsági csapatban:

"Sok részletet nem tudok a Rapidról, de a Loki képes arra, hogy kétszer is megverje az osztrákokat" - mondta a Ripostnak a debreceniekkel egykor négy magyar bajnokságot nyert Sándor. Hozzátette, túlzottan nem egy utazgatós típus, de vannak olyan régi barátai, akik ha elhívják a bécsi meccsre, akkor biztosan velük tart.