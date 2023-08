Dzsudzsák Balázséknak nem volt szerencséje, de így is nagy bravúrt ért el a Debrecen

A Debrecen labdarúgócsapata bravúros, 0-0-s döntetlent játszott az osztrák Rapid Wien otthonában a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulós párharcának első mérkőzésén. A mérkőzés legnagyobb lehetőségei a DVSC előtt adódtak, de Dzsudzsák Balázs szabadrúgásánál és Alekszandrosz Kiziridisz lövésénél is a kapufáról kifelé pattant a labda.

Az NB I tavalyi bronzérmese a múlt héten tizenegyespárbaj után búcsúztatta az örmény Alaskert együttesét, azóta pedig a Paks elleni bajnoki elhalasztása miatt Dzsudzsák Balázsék a bécsi összecsapásra készülhettek. A Rapid eközben ebben a körben kapcsolódott be a Konferencia-liga selejtezőibe, a hétvégén pedig megszerezte az első győzelmét a hazai ligában.

A Rapid ultrái különleges élőképpel készültek a Konferencia-liga-selejtezőre A Fradi címerével tisztelegtek az osztrák szurkolók a Debrecen elleni meccsen - videó

A csütörtöki mérkőzés első félidőjében a kétszeres KEK-döntős osztrák rekordbajnok veszélyesebben futballozott, Megyeri Balázsnak több alkalommal is bravúrt kellett bemutatnia Matthias Seidl és Guido Burgstaller lövéseit követően. Burgstaller a 38. percben a kapuba is betalált, de kezezés miatt érvénytlenítették a gólját.

Az Alaskert elleni párharchoz képest sokkal szervezettebben játszó Debrecennek az első 45 percben két Dzsudzsák-szabadrúgásból adódott nagy helyzete: előbb a beadása után Dusan Lagator fejelt fölé, majd a magyar válogatottsági rekorder 18 méterről leadott lövése a jobb oldali kapufáról kifelé vágódott.

A második játékrész elején Szrdjan Blagojevics együttese a helyzetek számát tekintve is egyenrangúbb ellenfele volt a hazaiaknak, sőt többször is beszorította a Debrecen a Rapidot a kapuja elé. A Loki-védelem egy-egy pontatlansága után a bécsiek előtt is adódott gólszerzési lehetőség, az egyik ilyennél Nicolas-Gerrit Kühn közeli lövésére bravúrral ért le Megyeri Balázs. A 70. perc környékén inkább az osztrák csapat birtokolta a labdát, olykor a Debrecen tizenhatosánál, de Megyeri, vagy a bécsieket rendre tökéletesen lesre állító védelem szükség esetén hibátlanul tette a dolgát.A hajrához közeledve aztán ismét a DVSC volt a veszélyesebb, elsősorban a rendkívül aktív Bárány Donát jóvoltából. A 80. percben épp a magyar focista cselsorozatai után került nagy helyzetbe Alekszandrosz Kiziridisz, dea 10 méterről leadott lapos lövése a bal kapufáról a szögletzászló irányába pattant.

A cserékkel teli utolsó percekben a Loki Domingues beadásai után próbálkozott még néhányszor, de ezek, ahogy egy-egy bécsi kontra sem jelentett már veszélyt, így maradt a gól nélküli döntetlen – a játék mellett tehát az eredmény is bizakodásra adhat okot a visszavágó előtt a Debrecen számára.

Európa Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

SK Rapid Wien (osztrák) – Debreceni VSC 0-0

A DVSC legközelebb vasárnap a Zalaegerszeget fogadja a magyar bajnokságban, majd jövő csütörtökön, a Nagyerdei Stadionban lép pályára a Rapid Wien elleni visszavágón.