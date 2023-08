A Fradi egykori játékosa volt a hős az MTK-Kisvárda meccsen

A labdarúgó OTP Bank Liga 3. fordulójának nyitómérkőzésén az MTK Budapest 0-0-s döntetlent játszott a Kisvárda Master Good ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzésen a két kapus játszotta a főszerepet, akik több bravúrt is bemutatva hibátlanul tették a dolgukat.

Két forduló után a Kisvárda 3, míg az MTK 1 ponttal állt, és mindkét együttes vereséggel hangolt az egymás elleni összecsapásra. A vendégeknél Milos Kruscsics vezetőedző a 20 éves, korábbi ferencvárosi Kovács Marcelt állította a kapuba, aki az első NB I-es meccsén védett.

Kovács már az első félidőben bizonyította a tehetségét, Kata Mihály és Zsóri Dániel lövésénél is nagyot kellett védenie. A túloldalon Demjén Patriknak is akadt dolga: Rafal Makowski és Milos Szpaszics helyzeténél is bravúrt mutatott be az MTK kapusa, de a legnagyobb kisvárdai lehetőségnél (Szpaszics fejesénél) a kapufa mentette meg a góltól a hazaiakat.

A gól nélküli első játékrész után a második 45 percben is kiegyenlített játék folyt. A félidő elején Zsóri előtt adódott nagy esély, de a Puskás-díjas focista közelről mellé lőtt; majd nem sokkal később Bognár István lövésénél Kovács, Ötvös Bence lövésénél pedig Demjén mentette meg a kapuját a kapott góltól.

A hajrához közeledve az MTK-nak volt több lehetősége a győztes gól megszerzésére, de a lövéseiknél Kovács Marcel rendre a helyén volt, majd a Kisvárda-kontráknál Demjén is megőrizte a kapuját a góltól, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A kék-fehérek így továbbra is nyeretlenek az élvonal jelenlegi idényében, míg a Kisvárda megőrizte veretlenségét a fővárosi klub vendégeként, ugyanis négy siker mellett ez volt a harmadik döntetlenje az MTK otthonában.

OTP Bank Liga, 3. forduló: