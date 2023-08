Magyarországon is látható lesz Cristiano Ronaldo és a szaúdi ligába igazolt sztárfocisták

A TV2 Csoport sportcsatornája, a Spíler TV többéves megállapodást kötött a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság közvetítési jogai kapcsán, így a liga mérkőzéseit már augusztus 11-től követhetik a Spíler TV nézői – írta a tenyek.hu.

A szaúdi liga télen vált felkapottá, amikor Cristiano Ronaldo az al-Nasszr csapatához szerződött, de 2023 nyarán további sztárfocisták igazoltak az ázsiai országba az európai topbajnokságokból, így még magasabb színvonalra és nézettségre lehet számítani a jövőben.

A Roshn Saudi League (RSL) a világon egyedüliként mondhatja el magáról, hogy két aranylabdás focista is a bajnokságban játszik, hiszen Ronaldóhoz Karim Benzema is csatlakozott a nyáron. De a 2022-es év legjobb afrikai játékosának választott Sadio Mané, a Manchester Cityvel Bajnokok Ligáját nyert Rijad Mahrez, valamint Malcom, Kalidou Koulibaly és Szergej Milinkovics-Szavics is Szaúd-Arábiába került.

Az első forduló nyitómeccsén a Spíler 1-en hazai pályán mutatkozik be az al-Ahli, amelyhez Mahrez mellett Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Édouard Mendy és Franck Kessié is érkezett. De képernyőre kerül a címvédő al-Ittihad mérkőzése is, amely Benzema mellett a világbajnok N'Golo Kantéval erősített. A Steven Gerrard vezette al-Ettifaq pedig a szintén exliverpooli Jordan Hendersonnal a keretében játszik a nyitókörben Cristiano Ronaldo csapatával, a forduló zárómeccsén, augusztus 14-én.

A Roshn Saudi League minden fordulójából három mérkőzést követhetnek a nézők élőben a Spíler 1-en és a TV2 Play Prémium Spíler Extra streaming szolgáltatásán keresztül, de a bajnoksághoz magazinműsor és összefoglaló is készül.

Roshn Saudi League (RSL) – az első forduló menetrendje:

2023.08.11. péntek, 19:55 al-Ahli - al-Hazem – élőben a Spíler 1-en

2023.08.14. hétfő, 16:55 al-Raed - al-Ittihad – élőben a Spíler 1-en

2023.08.14. hétfő, 19:55 al-Ettifaq - al-Nasszr – élőben a Spíler 1-en