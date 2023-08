Liverpoolban megőrülnek Szoboszlaiért, Guardiolát sokkolták, drámai helyzetben a Barcelona

Eseménydúsan telt a pénteki nap a sportvilágban, a külföldi topbajnokságok közül a Premier League, a La Liga és a Ligue 1 is elrajtolt. A mérkőzések mellett is rengeteg érdekesség történt, és ha lemaradt volna a legfontosabb hírekről, akkor most egy helyen megtalálja őket.