Bombameglepetés: a Bayern kiütéses vereségét Harry Kane sem tudta megakadályozni

Was für ein Blitz-Start ⚡️



Dani #Olmo eiskalt



Seid live dabei bei Sky Sport & via Watchparty auf dem TikTok-Channel @skysportde.

Heute auch als Free TV-Übertragung in SAT.1 @ransport, @sat1, @JoynDeutschland



⏱️ 3. | 0:1#SuperCup#FCBRBLpic.twitter.com/obeqtlxI5r