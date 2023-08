Mbappé és Neymar nélkül nem tudott nyerni a PSG

A francia bajnokság nyitófordulójában a PSG hazai pályán fogadta a Lorient csapatát, de csak döntetlent játszottak.

A Paris Saint-Germain a Lorient-t látta vendégül az első forduló szombat esti mérkőzésén. A címvédő kezdőcsapatában helyet kapott többek között Milan Skriniar, Lucas Hernández és Manuel Ugarte, míg a támadótriót szintén friss igazolások alkották Marco Asensio, Goncalo Ramos és Li Kang In személyében. A bizonytalan jövőjű Neymar és Kylian Mbappé nem került be Luis Enrique keretébe, ahogyan a csapat legújabb szerzeménye, Ousmane Demélé sem.



Az első félidőben portugál válogatott Ramos járt legközelebb a gólhoz: lövését Yvon Mvogo kapus bravúrral tolta ki. A szünethez közeledve a Lorient is megszerezhette volna a vezetést, Laurent Abergel kísérlete a kapufán csattant, így maradt a 0–0 a szünetre.

A folytatás a csapatok még csak kaput eltaláló lövést sem jegyeztek a második játékrészben. Luis Enrique gárdája ugyan megtartotta labdabirtoklási fölényét, valós veszélyt nem jelentett a vendégekre. A meccs döntetlennel zárult.



Francia bajnokság, 1. forduló



PSG-Lorient 0-0