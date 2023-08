Világszenzáció és focitörténelem: Szoboszlai Dominik kezdő lehet a Chelsea elleni rangadón

Több generációnyi magyar futballszurkoló nőtt már fel úgy, hogy egy olyan pillanatra várt, ami vasárnap este bekövetkezhet. Magyar focista egy nemzetközi sztárcsapatban hosszú évtizedek óta nem szerepelhetett kezdőként, alapemberként, erre pedig most a magyar válogatott csapatkapitányának nagyon jó esélye van. Lássuk mi várhat Szoboszlai Dominikra az első tétmeccsén a Chelsea ellen (vasárnap, 17.30) és a következő hetekben.

„Készen állok"

„Amikor aláírtam a szerződésem, már abban a pillanatban készen álltam" – mondta a meccsnap előtt a Liverpool hivatalos oldalának a Lipcséből 70 millió euróért szerződtetett focista.

Ezért is vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak, a szurkolóknak, hogy visszatérjünk az előző előtti szezon sikereihez, hogy újra trófeákat nyerjen a csapat" – mondta a Liverpool új 8-asa.

„A srácok nagyon kedvesen fogadtak, az első naptól kezdve mindenki nagyon segítőkész volt. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani ezért. Az edzéseken próbálom a legjobbamat nyújtani, így lesz ez a meccseken is. Remélhetőleg a Chelsea ellen is a legjobbamat tudom nyújtani majd" – mondta Szoboszlai, aki hozzátette, éppen az ilyen meccsek miatt igazolt a Premier League-be.

„Nem kérdés, hogy a Premier League a legjobb bajnokság a világon és a Liverpool a világ egyik legjobb klubja, de éppen ezért igazoltam ide, és nem titok, hogy komoly dolgokat akarok elérni a csapattal. Nagyon várom, hogy kezdődjön a szezon, jó volt a felkészülési időszak, de már várom, hogy élesebbre forduljanak a dolgok" – mondta a Chelsea elleni, vasárnapi 17.30-as első bajnoki meccs előtt.

Csalódott csapatok találkoznak

A Liverpool és a Chelsea is arra készül, hogy feledtesse a szurkolókkal az előző szezon eredményeit. Jürgen Klopp csapata csak az ötödik lett, így az Európa-ligában szerepelhet majd csak, ráadásul Fabinho, Jordan Henderson és Roberto Firmino személyében fontos emberek távoztak. Érdekesség, hogy mind a szaúdi ligában folytatják a pályafutásukat. Rajtuk kívül James Milner és Naby Keita sem kapott új szerződést a Vörösöktől.

A helyükre érkezett Szoboszlai, valamint a Alexis Mac Allister, a világbajnok argentin válogatott focista. Korábbi csapattársa, Moses Caicedo is érkezhet, de a Brighton hiába bólintott rá a Liverpool 100 millió eurónál is magasabb ajánlatára, a játékos inkább a Chelsea-t választaná, így az ő helyzete egyelőre bizonytalan.

Mindez azért is érzékeny veszteség a Liverpoolnak, mert a csapat szerkezetéből nagyon hiányzik egy védekező középpályás (egy 6-os játékos), nem véletlen, hogy a klub vezetése a napokban mindent megtett azért, hogy egy ilyen focistát le tudjn igazolni. Az ecuadori Caicedo erre tökéletesen alkamasnak tűnt, de a dél-amerikai játékosnak esze ágában nincs a Mersey partjára költözni, az ő szeme előtt a Liverpool vasárnapi ellenfele, a Chelsea lebeg.

Szoboszlai Dominik egyébként négy felkészülési mérkőzésen lépett pályára. A legutóbbi kettőn, a Bayern München és a Darmstadt ellen is kezdőként szerepelt, előbbin 75, utóbbin pedig 60 percet játszott, ez alapján pedig szinte biztosan lehetőséghez jut majd az elmúlt idényben csak 12. helyen végzett Chelsea ellen. A londoniaknál is zajlottak az események nyáron: egyelőre érkezett a csapathoz Szoboszlai korábbi lipcsei csapattársa, Christopher Nkunku, aki rögtön ki is dőlt hosszú időre, miután egy felkészülési meccsen megsérült. Jött még Axel Disasi a Monaco csapatától, Nicolas Jackson a Villarrealtól, Lesley Ugochukwu a Rennes-től és Robert Sánchez a kapuba, illetve Caicedo érkezése még a londoniaknál is kérdéses.

A Chelsea-nél is komoly nevek távoztak: már nem a csapat focistája Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic – ők mind közvetlen riválisokhoz (Arsenal, Manchester United, Manchester City) távoztak – Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu, N'Golo Kanté és César Azpilicueta sem, de lejárt Joao Félix kölcsönszerződése is a csapattal.

Soha nem néztek ennyien idehaza felkészülési meccseket

"Az, hoy Szoboszlai Dominik 22 évesen idáig eljutott az egészen extra teljesítmény" - mondta el a Sportrádióban Márkus Ádám, a Spíler TV kommentátora, aki vasárnap közvetíti ezt a meccset. " Soha nem néztek Magyarországon felkészülési meccseket annyian, mint most, ez egyértelműen Szoboszlainak köszönhető. Ugyanakkor óriási hiba lenne nagy terhet pakolni a válára. Ez neki még a beszoktatás időszaka.

A felkészülési találkozókon megmutatta, mire lehet képes, de ha az első meccsén nem szerez gólt, senki se kezde el őt temetni. Nagyon meglepne, ha Dominik nem lenne kezdő, mert óriási szükség van a játékára. Mivel a vörösök továbbra is kitartóan üldöznek egy védekező középpályást, fel kell készülni arra, hogy Jürgen Klopp csapata igencsak gólgazdag meccseket játszhat."

Márkus Ádám kitért arra is, hogy a Liverpool 19 aranyéremmel rendelkezik, a Manchester United 20-nál jár. "Ugyanakkor engem nagyon meglepne, ha a 2023-24-es szezonban nem a Manchester City lenne a bajnok. Az első számú kihívó szerintem az Arsenal lehet, amely az előző idényben alig maradt le az aranyéremről. A Premier League a világ legjobb bajnoksága és ebben van egy magyar világsztár, ez valahol elképesztő. Ugyanakkor az ő esetében azért nem kell félnünk, mert egy rendkívül tudatos játékosról van szó. Remélem, nem olvas kommenteket, az nem biztos, hogy jót tenne neki. De vannak olyan dolgok, amelyben fejlődnie kell - elsősorban a védekezésre gondolok. Most minden a saját kezében van, ezt magyar focista - ilyen szinten - nagyon régen mondhatta el magáról.

Egyelőre nem látni, hogy ne lenne kezdő Szoboszlai

Nehéz elképzelni, hogy Szoboszlai Dominik ne legyen kezdő a Liverpool vasárnapi bajnokiján és a következő meccsein. Erről árulkodhat a 70 millió eurós „árcédula" és a matek is.

Ha csak a Liverpool középpályájával foglalkozunk, akkor Henderson, Fabinho, Milner, Keita és Alex Oxlade-Chamberlain helyére csak Szoboszlai és Mac Allister érkezett. Jelen állás szerint Szoboszlai, Mac Allister, Curtis Jones, Harvey Elliott, Stefan Bajcetic és Thiago van versenyben a középpálya három helyéért.

„Tudok mindkét oldalon támadó középpályásként játszani, tízesként, bevethető vagyok a pálya közepén és a széleken is" – mondta korábban magáról Szoboszlai, de az adatelemző, Hegedűs Henrik a Mandínerek elmondta, a Liverpoolban a jobb vagy a bal oldali támadó 8-as poszt jöhet számításba a magyar focista esetében, így szerinte a várható felállást elnézve látszik, hogy amennyiben Szoboszlai jó teljesítményt nyújt, akkor nagyon biztos helye lehet a kezdőcsapatban, hiszen igazából nincs is természetes posztriválisa.

„Henderson és Fabinho távozása miatt Curtis Jones egy sorral hátrébb került a felkészülés során, és várhatóan ő játszik majd bal oldali 6-osban, és ide lehet csere Bajcetic és Thiago is, hozzátéve, hogy tulajdonképpen bármelyikük bevethető Szoboszlai posztján is, de az már egyértelmű visszalépés lesz a csapat támadópotenciálját illetően. A Bundesliga tavalyi szezonjában 90 percre vetítve 27,6 labdaérintése volt a támadó harmadban – ez több, mint amennyit bármely Liverpool középpályás produkált. Ez egyben azt is jelenti, hogy Szoboszlai nem a támadások felépítéséért, hanem azok befejezéséért, a helyzetek kialakításáért felel, és ebben senki sem volt nála jobb a Bundesligában: tavaly 90 percenként 5,52 lövőhelyzetet alakított ki a csapattársak számára Lipcsében. Ő maga a támadások másodi hullámában érkezik, a lövései ennek megfelelően 61%-ban a tizenhatoson kívülről érkeznek. Ez Liverpoolban egyébként lehet előny és hátrány is a számára" – fogalmazott Hegedűs Henrik.

Szoboszlai Dominik még mindig csak 22 éves, de már komoly pályafutás áll mögötte. A Salzburgból indulva a Lipcsével már szerepelt a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is, de most újabb komoly lépcsőfokot lépett. A kiváló rúgótechnikájú futballista helye biztosnak tűnik a kezdőcsapatban, árulkodó jel lehet többek között az is, hogy szabadrúgásokat, szögleteket is ő végzett el a felkészülési meccseken. Az utolsó ilyen alkalommal mesteri gólpasszt adott Luis Diaznak, aki látványos mozdulattal talált a kapuba.

"A klubokban, ahol Dominik eddig megfordult, a bajnokságokban, amelyekben játszott, egyértelműen látszik, hogy már eddig is kiemelkedő futballoktatásban részesült, így a mi felelősségünk most az, hogy ezt az oktatást a Liverpool-család tagjaként folytassuk vele. Nagyon hálás vagyok mindenkinek a klubnál, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez az átigazolás a jelenünk és a jövőnk számára is a lehető legjobb" - méltatta új játékosát Klopp, miután hivatalossá vált Szoboszlai klubváltása, ami szintén arról árulkodik, hogy azonnali megoldásként tekint Szoboszlaira a világ egyik legjobb menedzsere.

Az sem mellékes, hogy a klub többek között Szoboszlaival mutattatta be a csapat harmadik számú mezét, ami szintén nem egy epizódistára szoktak bízni.

A magyar középpályás tizenéves volt, amikor magára tetováltatta a Steven Gerrardtól származó idézetet, aminek nagy visszhangja volt, amikor júliusban, a Liverpoolba szerződése után megörökölte a klub ikonjának 8-as mezét. A kora gyermekkorától belé nevelt versenyszellemnek megfelelően csak akkor kapott engedélyt a tetoválásra, amikor megnyert egy fogadást az édesapjával.

„Magyarul van, és nehéz lefordítani, de az áll rajta, hogy a tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér" – mondta Szoboszlai a bal karján lévő tetoválásra mutatva, ez pedig óriási adalék volt ahhoz, hogy a magyar focista már első tétmeccse előtt a szurkolók egyik kedvencévé váljon.

Az, hogy most a 8-as számot viselem, örömmel és büszkeséggel tölt el. De a magam módján akarom csinálni. Természetesen mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani, de én nem erre gondoltam, amikor hallottam, hogy a Liverpool le akar szerződtetni. Meg kell dolgozni érte. Egyáltalán nem gondoltam a Bajnokok Ligájára. Most csak azt akarom elérni, hogy visszakerüljünk oda, ahol lennünk kell" – mondta a bajnokságot felvezető interjúban Szoboszlai, aki tehát vasárnap, a Chelsea ellen teheti meg az első lépéseket nagy álmai felé.

Boldogok a magyar Liverpool szurkolók

Takács István, a Liverpool Szurkolók Hivatalos Magyarországi Egyesületének vezetője szintén a Sportrádiónak beszélt. "A mi szurkolói bázisunk is megnövekedett azok után, hogy Szoboszlai aláírt. Mintegy 25 százalékkal bővültünk, ez egyértelműen neki köszönhető. Mivel mi vagyunk idehaza az egyetlen hivatalos magyar szurkolói klub, kapcsolatban állunk az egyesülettel, ez pedig azt is jelenti, hogy lehetőségünk van a helyszínen meccseket nézni. Azzal, hogy Szoboszlai a Liverpool játékosa lett, az ezirányú érdeklődés is fokozódni fog. Mi döntjük el, hogy mire szeretnénk kimenni, de az egyáltalán nem biztos, hogy meg is kapjuk a jegyet. Itt egy olyan klubról beszélünk, amely az egész világon roppant népszerű."

A Chelsea elleni rangadó után jöhet a hazai bemutatkozás Kerkez Milos és a Bournemouth ellen, majd jön a Newcastle, az Aston Villa, a Wolves, és szeptember 21-én kezdődik az Európa-iga csoportköre, amiben a Liverpool már biztos résztvevő.

A Chelsea-Liverpool Premier League mérkőzést vasárnap 17.30-tól a Spíler TV és az Origo is élőben közvetíti.