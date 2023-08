Ezt mondta Jürgen Klopp Szoboszlai Dominikról az első angol bajnokija után

Szoboszlai Dominik a Chelsea elleni 1-1-es döntetlen alkalmával mutatkozott be tétmeccsen a Liverpoolban és egyben a Premier Legue-ben. A meccs utáni sajtótájékoztatón a csapat menedzsere, Jürgen Kopp kitért a magyar válogatott csapatkapitányára is.

„A játékosaink több poszton is bevethetőek, Szoboszlai Dominik sem ezen a poszton szerepelt a korábbi csapatában, sokkal inkább a pálya szélén helyezkedett. Védekezésben, de különösen támadásban is a területek között helyezkedett el. Fekszik neki ez a szerep, szuperfontos játékos a számunkra. Ma mindenki láthatta a szezon első meccsén, hogy sok dolgunk van még, akadtak gondjaink a területek lezárásával" - mondta Klopp, aki külön kiemelte, hogy a magyar játékos a középpálya több részén is szerepelt a Chelsea ellen.

A lefújás után külön megemlítette Klopp Szoboszlait és Alexis Mac Allistert, akik először játszottak együtt tétmeccsen. A német szerint topjátékosok, akik rengeteget adhatnak majd a klubnak a jövőben.