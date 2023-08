Ezt mondta Máté Csaba a Fradi-meccs után

A Ferencváros meglepetésre hazai páyán 2-1-re kikapott a Puskás Akadémiától az NB I-ben, így két meccs után egy győzelemmel és egy vereséggel ál.

Máté Csaba a meccs után az M4 Sportnak értékelte a látottakat.

"Ez a kezdőcsapat nem játszott sokat együtt, lehetne erre fogni, könnyű lenne, de akkor ez az én hibám. Én nem ebben keresném a hibák forrását. Hatékonyabbnak kell lennünk védekezésben és támadásban is. Amik az elmúlt időszakban gólok lettek, ma nem úgy sikerültek, hátul pedig határozottabbnak kell lennünk, el kell erülnünk ezeket a hibákat, amikből gólokat kaptunk. Ilyen szinten mentálisan fontos, ki szerez vezetést, rányomja a meccsre a bélyegét, de a végén egyenlíthettünk is volna, tanulságos meccs volt. Úgy kell kezdeni, hogy az ellenfél azt érezze, nincs esélye. Most az ellenfelek nagyobb önbozalommal érkeznek hozzánk, de határozottnak kell lennünk, támadólag fellépni. Az első félidő taktikailag nem működött, ezt be kell ismerni. A Ferencvárosnál minden meccs sorsdöntő, nyerni szerettünk volna, de tudunk még javítani" - mondta Máté Csaba.