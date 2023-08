Óriási meglepetés a Fradi-meccsen

Az OTP Bank Liga 3. fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadta a Puskás Akadémiát. A felcsútiak Golla és Plsek góljaival szerezték meg a vezetést az első félidőben. A második félidőben mindent megtett a Fradi, de Lisztes góljával csak a szépítésre futotta. A Puskás Akadémia megnyerte a meccset, és az első helyen áll a bajnokságban.

A Puskás Akadémia remek formában várta a Fradi elleni rangadót. A felcsúti csapat az előző 5 idegenbeli NB I-es találkozóból csak a zalaegerszegit bukta el. A Puskás Akadémia ezeken a meccseken 3-szor nem kapott gólt, és ezeket a találkozókat mind meg is nyerte. Legutóbb is győztek a felcsútiak a Fradi otthonában, és most is meglepetésre készültek a Groupama Arénában. A Ferencváros a máltai Hamrun Spartans elleni idegenbeli 6–1-gyel zsinórban a negyedik tétmérkőzését nyerte meg Máté Csaba irányításával.

Már a 4. percben veszélyes helyzetet dolgozott ki a bajnoki címvédő, de Ramírez szögletét Lisztes az ötös sarkáról a kapu fölé emeli. Az első tíz perc után azonban egyre inkább átvették a kezdeményezést a vendégek, és a 13. percben meg is szerezték a vezetést: Levi szabadrúgása után Mmaee nem éri el a labdát középen, és a leggyorsabban eszmélő Golla öt méterről jobbal a jobb alsóba lőtte a labdát.

A gól után azonnal óriási helyzetbe került a Fradi, de Owusu ballal a léc fölé lőtt a tizenhatos bal sarkáról. A következő percekben nagyon nyomott a Ferencváros, de Lisztes és Romdan lövése is elkerülte a vendégek kapuját.



A 29. percben újabb gólt szerzett a Puskás Akadémia: Corbu jobboldalról passzolt keresztbe, és Knoester, Ramírez és Baráth között Plsek remek mozdulattal tizennégy méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. A kapott gól még görcsösebbé tette a Ferencvárost, aki azért megpróbált szépíteni még a hátralévő negyedórában.

Baráth jobbal kapura lőtt a 35. percben, de a megpattanó labdát a balra vetődő Markek magabiztosan megfogta. Két perccel az első félidő vége előtt Plsek tizenhétméteres lövését Dibusz védte ki. A félidőben több találat nem született.



Máté Csaba négyet cserélt a Fradinál, hogy lendítsen a csapat támadójátékán. Az 59. percben Traoré lapos passzát Zachariassen tizenhárom méterről a jobb alsó sarok mellé lőtte. Nagy nyomás alá helyezte a felcsúti játékosokat a hazai csapat, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani.

A 70. percben Ramírez passza után Fani tizenhétméteres lövése alig került el a jobb alsó sarkot. A 80. percben Favorov majdnem eldöntötte a meccset, de tizenkilencméteres lövését Dibusz bravúrral védte. Egy perccel később Komáromi beadása után Golla a jobb alsó sarok mellé fejelte a labdát. A 84. percben Zachariassen perdítése után Varga sem tudott a kapuba találni.





A hosszabbításban Lisztes góljával szépíteni tudott a Fradi, de egyenlítenie már nem sikerült. A Puskás Akadémia megnyerte a mérkőzést, és vezeti a bajnokságot.