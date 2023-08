Magyar bajnok focistát igazolt a Kecskemét

A Kecskemét hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a magyar bajnok és kupagyőztes Zsótér Donátot, aki legutóbb a Budapest Honvéd játékosa volt.

A szegedi születésű, de kisteleki kötődésű 27 esztendős támadó középpályás nagyon fiatalon a Videoton kötelékébe került, de közben Szolnokon, Dunaújvárosban, majd a Puskás Akadémia színeiben szerepelt kölcsönben. A korosztályos válogatottakban folyamatosan szerepelt, U19-es Eb-n és az U20-as vb-n is szerepelt. 2016-ban az Újpest szerezte meg, de a Honvédhoz került kölcsönbe, ahol fantasztikus siker részese lett, hiszen megnyerte a kispestiekkel a bajnokságot 2017-ben. A bajnoki cím után visszatért Újpestre, ahol három idényt töltött el, ezalatt a Magyar Kupát is magasba emelhette egyszer. Kitűnő teljesítményének köszönhetően ebben az időszakban meghívót kapott Marco Rossitól az A-válogatott keretébe is, azonban sérülés miatt nem tudott végül bemutatkozni. 2020-ban tért vissza Kispestre, ahol június 30-án lejárt a szerződése.

Zsótér szabaadon igazolható játékosként érkezett Kecskemétre. Az NB I-ben 229 meccsen lépett eddig pályára.

"Nagyon szimpatikus az, amit eddig kívülről láttam, hiszen erős egységet képez az egész klub. Több dolgot kellett mérlegelnem a folytatást illetően, de most alapvetően a szívemre hallgattam. Pontosan olyan környezetbe, olyan társak közé, olyan jól felépített klubba vágytam, ami a KTE-t jellemzi, ez feküdhet számomra most a leginkább. Komoly célokkal érkeztem, minden segítséget meg akarok adni a pályán, amivel a csapatnak és a társaknak hasznára tudok válni, mindezt úgy, hogy a legjobb formámat nyújtom. Nem ismeretlen a gárda számomra, hiszen Vágó Leventét gyerekkorom óta ismerem, Belényesi Csabival az utánpótlásban futballoztunk együtt, míg Májer Milán és Banó-Szabó Bence a Honvédban voltak csapattársaim, a beilleszkedéssel tehát nem lesz gond" – mondta Zsótér Donát.