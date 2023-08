Drámai meccsen ért véget a feröeri focicsoda a Bajnokok Ligájában

A labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén a magyar bajnok Ferencvárost és a svéd bajnok BK Häckent is búcsúztató KÍ Klaksvík 1-0-ra kikapott a norvég bajnok Molde otthonában, de mivel a feröeri csapat az odavágón 2-1-re győzött, jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban aztán a norvég csapat fokozta a nyomást, és egy 112. percben lőtt góllal kiharcolta a továbbjutást, így a KÍ Klaksvík az Európa-liga főtáblájáért játszhat, a Molde pedig a BL-szereplésért.

A feröeri csapat ezen a nyáron már történelmet írt, ugyanis a svéd bajnok BK Häcken kiejtésével bebiztosította a szereplését az Európa Konferencia-ligában, ezzel pedig a KÍ Klaksvík lett a feröeri focitörténelem első csapata, amelyik ott lehet a csoportkörben valamelyik európai kupasorozatban.

A KÍ Klaksvík a magyar bajnok Ferencváros, majd a svéd bajnok BK Häcken elleni is hazai pályán kezdte a párharcot, mind a két találkozó 0-0-s döntetlennel zárult, ezt követően pedig mindkét párharcot idegenben nyerte meg 3-3 lőtt góllal. A Molde elleni találkozó annyiban különbözött az előzőektől, hogy a feröeri csapat hatalmas meglepetésre 2-1-re megnyerte a Molde elleni Tórshavnban rendezett meccset, így az idei BL-szezonban először előnyből várhatta egy párharc visszavágóját.

A norvég csapat kezdte jobban a mérkőzést, és a nyolcadik percben úgy tűnt, le is dolgozta az egygólos hátrányát, amikor Magnus Eikrem értékesített egy ziccert, a találatot azonban videózás után érvénytelenítették, mert a Molde játékosa lesen kapta a labdát.

Kilenc perccel később aztán már szabályos gólt szerzett a norvég bajnokcsapat. Eikrem szögletére Kristian Eriksen robbant be a rövid oldalon, és védhetetlen gólt csúsztatott a léc alá.

A 20. percben a Molde meg is fordíthatta volna a párharcot. Megint Eikrem került ziccerbe, de a közeli lövése pár centivel a kapu fölé ment. A folytatásban a norvég csapat kontrollálta a meccset, 66%-ban birtokolta a labdát és több veszélyes támadást is vezetett, míg a KÍ Klaksvíknak nem volt kaput eltaláló lövése az első félidőben.

A második félidőben többet volt a labda a norvég csapatnál, de a KÍ Klaksvík is elkezdett próbálkozni, és az 58. percben a Fradi és a Häcken elleni is parádézó Arni Frederiksbergnek már volt is egy kaput eltaláló lövése. A 73. percben aztán a feröeri csapat kis híján sokkolt a svéd bajnokot. Egy remekül középre tekert szögletre Luc Kassi érkezett, azonban az elefántcsontparti támadó kapáslövése a keresztlécen csattant.

Az utolsó húsz percben a Molde sebességet váltott, és mindent megtett azért, hogy megnyerje a párharcot, azonban a KÍ Klaksvík hősiesen védekezett, és folyamatosan takarította el a kapu elé belőtt labdákat, így a rendes játékidőben maradt az 1-0, amit azt jelentette, hogy jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás.

A ráadásban a norvégok járatták többet a labdát, de sokáig nem jelentettek veszélyt a feröeriek kapujára. A 102. percben aztán az első gólt fejelő Kristian Eriksen ismét megvillant, de a norvég középpályás találatát les miatt nem adta meg a játékvezető.

A folytatásban is a Molde irányított, a 112. percben pedig megszerezte a hőn áhított második gólt is a jobbhátvéd Martin Linnes révén, aki remek ütemben érkezett egy kipattanóra, majd 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Az utolsó tíz percben a feröeri csapat mindent megtett az egyenlítésért, de újabb csodát már nem tudott tenni, így a Molde jutott tovább a párharcból.

Bajnokok Ligája-selejtező, harmadik kör, visszavágó

Molde (norvég)-KÍ Klaksvík (feröeri) 2-0 (1-0, 1-0, 1-0) – hosszabbítás után

A Klaksvík azonban így is történelmet írt, mert már mindenképpen csoportkörös lesz ősszel. A feröeri csapat a kiesésével átkerült az Európa-liga playoffba, ahol az utolsó körben a moldovai Sheriff Tiraspol és a fehérorosz BATE Boriszov párharcának továbbjutójával találkozik.

Amennyiben ott is alulmaradna, akkor az Európa Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt.

Tovább eredmények:

Arisz (ciprusi)-Rakow (lengyel) 0-1 (0-0)

Továbbjutott: a Rakow, 3-1-es összesítéssel.

Maccabi Haifa (izraeli)-Slovan Bratislava (szlovák) 3-1 (2-0)

Továbbjutott: a Maccabi Haifa, 5-2-es összesítéssel.

Sparta Praha (cseh)-FC Köbenhavn (dán) 3-3 (1-1) – tizenegyesekkel: 2-4

Továbbjutott: az FC Köbenhavn 3-3-as összesítéssel, tizenegyesekkel.

Galatasaray (török)-Olimpia Ljubljana (szlovén) 1-0 (1-0)

Továbbjutott: a Galatasaray, 4-0-s összesítéssel.

Topolya (szerb)-Braga (portugál) 1-4 (1-4)

Továbbjutott: a Braga, 7-1-es összesítéssel.

Mint ismert, egy héttel ezelőtt egy görög szurkolót halálra késeltek az AEK Athén-Dinamo Zagreb labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előtt, a történtek után az UEFA elhalasztotta a találkozót. Ennek nyomán az eredetileg visszavágónak kiírt zágrábi meccs volt a párharc első felvonása, a visszavágót pedig Athénban rendezik szombaton.

Dinamo Zagreb (horvát)-AEK Athén (görög) 1-2 (1-0)