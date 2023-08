Így reagált Lisztes Krisztián a fia átigazolására

Lisztes Krisztián tud arról, hogy van érdeklődés a fia iránt, de arról nem, hogy érkezett-e hivatalos ajánlat érte a Ferencváros labdarúgócsapatához.

"Hároméves szerződése van a klubbal, így csak a Fradira kell koncentrálnia, és arra, hogy a legjobbat hozza ki magából, ahogy eddig is" - fogalmazott az M1 aktuális csatornának a 49-szeres válogatott édesapa, aki hozzátette, az FTC vezetői tudnák megmondani, hogy az Eintracht Frankfurt valóban tett-e ajánlatot.



A 47 éves egykori labdarúgó elárulta, ifjabb Lisztes Krisztiánnak 17 évesen is voltak megkeresései, ezeket a helyükön kell kezelni, ő pedig mindent megbeszél a fiával.

Örülök a góloknak, továbbra is hatékonyan feltalálja magát a kapu előtt. Azt is látom, hogy van még hova fejlődnie, de jó úton halad" - mondta Lisztes Krisztián a 18 esztendős fia teljesítményéről.

Ifjabb Lisztes Krisztián eddig két mérkőzésen két gólt szerzett az OTP Bank Liga jelenlegi idényében, a nemzetközi porondon négy találkozón csereként jutott lehetőséghez, de nem volt eredményes.