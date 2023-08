Guardiola történelmet írt, a Manchester City nyerte az Európai Szuperkupát

Szerdán este a görögországi Pireuszban rendezett Európai Szuperkupa-mérkőzésen a Bajnokok Ligája-győztes Manchester City 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel győzte le az Európa-ligát Budapesten megnyerő Sevilla csapatát, ezzel az angol együttes története során először hódította el a trófeát, Pep Guardiola pedig Carlo Ancelotti után a második edző lett, aki pályafutása során négyszer nyerte meg a Szuperkupát, ráadásul az első, akinek három különböző csapattal sikerült.

A második számú európai kupasorozatban rekorderként hétszeres győztes andalúziai csapat története során már hetedszer szállt harcba a trófeáért , de csupán egyszer, még 2006-ban tudott nyerni. Ezzel szemben az angol sztárcsapat először szerepelt a Szuperkupáért kiírt találkozókon.



A Szuperkupa-meccsen többnyire a Bajnokok Ligája-győztes csapat az esélyes, ugyanakkor a statisztikák szerint nem nagy a fölénye a regnáló BL-címvédőnek, hiszen az eddigi 47 kiírásból csak 27 alkalommal nyert a magasabban jegyzett gárda.

Az erőviszonyok egyértelműen a manchesteriek mellett szóltak, már csak azért is, mert a Sevilla gyenge formában kezdte a szezont, a Valencia elleni 2-1-es vereséggel rajtolt a spanyol bajnokságban. Ezzel szemben Guardiola csapata címvédőhöz méltóan indította a Premier League új idényét, mivel háromgólos győzelmet aratott a Burnley otthonában. Utóbbi meccs negatívuma volt, hogy Kevin De Bruynét már a 36. percben le kellett cserélni sérülés miatt. A belga középpályás - a BL-döntőt hasonló okok miatt nem tudta végigjátszani – sérülése nem jött rendbe, így nem is léphet pályára a görögországi mérkőzésen. Guardiola ugyanakkor így is bombaerős keretet állított össze, ráadásul a kezdőben számíthatott új játékosára, Josko Gvardiolra, akinek a bemutatkozásával rendkívül elégedett volt, annak ellenére, hogy csak nyolcszor edzett a csapattal.

A két gárda eddig négy alkalommal csapott össze egymással, mindannyiszor a Bajnokok Ligája csoportkörében: 2015-ben 3-1-re és 2-1-re, míg tavaly 4-0-ra és 3-1-re győzött a Manchester City.

Kisebb meglepetésre nagyon bátran, már-már agresszíven kezdett a Sevilla, ám az első komoly lehetőség a City előtt adódott Aké fejesénél, amit Bunu kapus bravúrral hárított. Mikor már úgy tűnt, hogy a kezdeti intenzitás alábbhagyott, akkor a félidő derekánál egy remek támadás után megszerezte a Sevilla a vezetést az első kaput eltalált lövéséből. Fellazult a City védelme, majd egy bal oldali beadást En-Nesziri tökéletes ütemben fejelt a bal alsó sarokba, a labda pedig a kapufáról pattant a kapuba.

A marokkói támadó a 2023-as naptári évben már a 18. gólját szerezte a Sevilla színeiben, amivel a spanyol bajnokságban futballozó játékosok között magasan a legeredményesebb játákos.

A folytatásban hiába volt sokkal többet az angoloknál a labda, abszolút meddő volt a támadójátékuk, így nem igazán tudtak veszélyt jelenteni Bunu kapujára, a spanyoloknak viszont egyetlen kaput eltalált lövés is elég volt a gólhoz.

Szenzációsan kezdte a második félidőt a Sevilla, előbb En-Nesziri ziccerét kellett bravúrral védenie Edersonnak, majd Jordán szabadrúgását fogta a brazil kapus. Érződött, hogy a regnáló BL-győztes védelme még koránt sem állt össze, és a spanyol együttes rendre zavarba is hozta a villámgyors szélsőjátékával és az életveszélyes kontratámadásaival.

A 63. percbe aztán gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Manchester City: egy pillanatra alábbhagyott a sevillai védelem figyelme, amit Cole Palmer használt ki, miután közvetlen közelről a léc alá fejelt a labdát Rodri beadása után.

A 21 éves játékos mindössze a második futballista, aki ugyanabban az évben gólt lőtt az angol labdarúgó Szuperkupa-mérkőzésen és az európai Szuperkupában. Ez a bravúr legutóbb Michael Owennek sikerült 2001-ben.

A gól után magára talált az angol bajnok, és nyomás alatt tartotta riválisa kapuját, azonban az andalúziai együttes állta a sarat. Ennek egyik oka az volt, hogy a Sevilla masszív védelme tökéltesen hatástalanította az angolok első számű gólfelelősét, Erling Halandot, így a társak alig tudták megjátszani a norvég csatárt. A rendes játékidő hosszabbításában így is eldönthette volna a meccset a City, ám Aké fejesét hatalmas bravúrra tolta ki a léc alól Bunu, így jöhettek a tizenegyesek.

A büntetőpárbajban az első kilenc lövő nem hibázott, ám az ötödik körben a Sevilla utolsó rúgója, Nemanja Gudelj a felső lécre lőtte a labdát, így a City nyerte meg a trófeát, története során először. Míg Pep Guardiola edzői pályafutása során negyedszer hódította el a Szuperkupát, amivel beérte az eddigi csúcstartó Carlo Ancelottit, és az első tréner lett, akinek mindez három különböző csapattal sikerült. Győzelmével a manchesteri gárda a 25. klub lett - és a hatodik angol -, amely elhódította a serleget.

Európai Szuperkupa-döntő

Machester City (angol)-Sevilla (spanyol) 1-1 (0-1) – 11-esekkel 5–4

Pireusz, Karaiszkákisz Stadion

Játékvezető: Francois Letexier (francia)

Manchester City: Ederson – Walker, Akanji, Gvardiol, Aké – Rodrigo, Kovacic – Palmer (J. Álvarez, 85.) Foden, Grealish – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Sevilla: Bunu – J. Navas (Gonzalo Montiel, 83.), Badé, Gudelj, Acuna, Jordán, Rakitic, Ó. Torres (Juanlu Sánchez, 74.)– Ocampos, En-Nesziri (Rafa Mir, 90+2.), Lamela (Susso, 90+2.) Vezetőedző: José Luis Mendilibar

gólszerzők: Palmer (63.), illetve En-Nesziri (25.)