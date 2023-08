Máté Csaba: Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna

A Ferencváros hazai pályán is legyőzte a máltai Hamrun Spartanst, azaz kettős győzelemmel jutott tovább az Európa Konferencia-liga rájátszásába. A mérkőzés után Máté Csaba értékelt.

A Ferencváros edzője a találkozó előtt azt mondta a puszta továbbjutás, hanem az újabb győzelem kell, hogy legyen a csapat célja, ami sikerült, hiszen 2-1-re nyert a magyar bajnok, a szakember mégsem volt teljesen elégedett.

"Összességében persze, hogy pozitívum a kettős győzelem, hiszen a nagy arányú első győzelem után nem volt könnyű felpörögni. A győzelmünk azonban teljesen megérdemelt volt, és lehetett volna akár nagyobb arányú a mai siker is. Az első meccsen talán túlságosan is hatékonyak voltunk, ma kevésbé, de még egyszer mondom, természetesen elégedett vagyok a teljesítménnyel" - mondta Máté Csaba, aki azt is elárulta, aki kimaradt a meccskeretből - például Cristian Ramírez - annak kisebb-nagyobb sérülése van.

Nem ez volt az a meccs, amikor kockáztatni kellett volna egy-egy játékos egészségét. Ugyanakkor voltak, akik hosszabb kihagyás után most tértek vissza, számukra fontos volt, hogy perceket töltsenek a pályán" - mondta a változtatásokról az edző.

A háromvédős rendszerről, amivel a Puskás Akadémia ellen állt föl a Fradi, Máté Csaba elmondta, egyáltalán nem dobták sutba, a jövőben még előkerülhet, mert abban a felállásban is képes lehet egy csapat eredményesen, támadólag fellépni.

A Fradi a rájátszásban a litván Zalgiris Kaunas ellen lép majd pályára, és Máté Csaba el is mondta, hogy a Fradi megfigyelői már ott voltak Göteborgban a Häcken elleni visszavágón.

"Mindenre fel kell készülnünk, különösen a műfűre. A Fradit egyetlen lépés választja el a főtáblától, most ez a legfontosabb, csakis ezt kell szem előtt tartanunk" - mondta zárásként Máté Csaba.