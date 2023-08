Kettős győzelemmel jutott tovább a Fradi, egy lépésre a főtábla

A Ferencváros az idegenbeli 6-1-es siker után hazai pályán is magabiztosan győzte le a máltai bajnok Hamrun Spartanst az Európa Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A 2-1-es eredmény nem mutatja híven, de a Fradi az egész meccsen hatalmas fölényben játszott. A magyar bajnokot így már csak egyetlen párharc választja el attól, hogy sorozatban ötödik alkalommal is egy európai kupasorozat főtábláján szerepeljen.

Egy döcögősebb első félidő után a második 45 percben a Fradi már nem kegyelmezett Vallettában a Hamrunnak, és végül teljesen megérdemelt 6-1-es győzelemmel térhetett haza. Azaz akár kimondták a magyar bajnoknál, akár nem pusztán sportszerűségből, egyértelmű volt, hogy a visszavágó már csak egy kötelező formalitás. Ennek ellenére a Fradi komolyan készült a visszavágóra, már csak azért is, hogy kiköszörülje a bajnokságban a Puskás Akadémia elleni vereség okozta csorbát, a drukkerek pedig el is várták, hogy ezt egy gólzáporos győzelemmel tegye.

A Groupama Aréna lelátói ezúttal a szokottnál foghíjasabbak voltak, a múlt heti győzelem, és minden bizonnyal a nyári szabadságok miatt már a Népligetnél leszállva a villamosról látszott, hogy ez most nem a szokásos fieszta lesz - legalábbis szurkolói részről. A szokottnál kevesebben iszogattak a Szöglet Presszó előtt, nem folyt ki a tömeg az aluljáróban található Zöld Villám Presszóból, Fradi-kártyáért is kevesebben álltak sorba, és nem kellett oldalazni a sasszbor környékén, hogy előrébb tudjuk küzdeni magunkat.

Máté Csaba edző a meccs előtt sajtótájékoztatón külön ki is emelte, hogy hangsúlyozták a játékosoknak, nem csupán a puszta továbbjutás a cél a visszavágón – ami tulajdonképpen már egy hete eldőlt – hanem a győzelem!

A szakvezető ennek megfelelően, ha hátul kicsit variált is a kezdővel, a támadósort illetően bombaerős kezdőcsapatot küldött pályára. Az igazi meglepetés talán Dibusz Dénes padoztatása volt, de annyira ez sem volt váratlan, hiszen Máté Csaba többször is a válogatott kapust hozta fel példaként arra, hogy milyen kevés pihenő jutott ezen a nyáron a játékosoknak.

Fradi így ezúttal a Varga Ádám – Wingo, Cissé, Knoester, Pászka – Sigér, Abu Fani, Tokmac – Zachariassen, Varga Barnabás, Traoré összeállításban kezdte a meccset.

A málta csapat olasz edzője, Luciano Zauri négy helyen változtatott, a mezőnyben hátul, középen és elől is cserélt a vallettai meccshez képest. A Hamrun drukkereinek is kijár a dicséret, vagy kéttucatnyian lengették a zászlókat és verték a dobokat a "Soha nem adjuk meg magunkat" felíratú drapijuk mögött.

Első félidő

Nem sok híja volt, hogy a Fradi lemásolja a máltai kezdést, amikor a 4. percben vezetést szerzett Abu Fani bombagóljával, ezúttal azonban Henry Wingo 16-ról elengedett, egy védőn megpattanó lövésére visszaért a 2010-es vb-n két csoportmeccsen is védő, 40 éves olasz kapus, Federico Marchetti.

A gyors gól egyébként jött, csak nem úgy, ahogy azt szerettük volna: a 6. perc elején egy baloldalon vezetett máltai akció végén Mbong passzolt közelről Varga kapujába (0-1). Aggodalomra nem volt ok, inkább csak egy kicsit dühítő volt, hogy már sokadjára kapott gólt a Fradi egy beadás után...

A 10-es mezben a jobb hátvéd posztján játszó kameruni születésű focista már a negyedik gólját szerezte az idei európai kupaidényben.

A 10. percben Adama Traoré erőszakos labdaszerzése után Varga Barnabás került ziccerbe, de már nem volt annyi helye, hogy elpörgesse a labdát a kapus mellett. A Fradi beszorította a Hamrunt, a máltaiknál alig-alig volt a labda, de nem sikerült feltörni a betömörülő védelmüket.

A meccs állásánál ijesztőbb volt, amikor a 15. percben a sérülése után nem régiben visszatérő Tokmac Nguen a gyepen maradt egy belépőt követően. A norvég csatár szerencsére folytatni tudta a játékot. A Fradi sorra vezette a támadásokat a jobbszélen Wingo és Traoré jóvoltából, de a bedások nem találták meg Varga Barnát, akire nagyon figyelt a messziről Fellainire emlékeztető brazil Emerson.

Az első félidő második fele a Fradi mezőnyfölényétől eltekintve meglehetősen feledhető játékot hozott. A máltaiak jól tartották magukat a folyamatos hazai nyomással szemben, egész jól kikapcsolták az első meccsen parádézó Abu Fanit, nem váltották el magukat, és ekkor még erővel is bírták. Úgy tűnt kihúzzák a szünetig, de végül csak a 41. percig bírták.

Akkor Sigér ugratta ki tökéletes ütemben Varga Barnát, aki az alapvonalról a kapus fölött átívelte a labdát, az érkező Adama Traorénak pedig annyi dolga volt, hogy két méterről a léc alá bólintsa a labdát (1-1).

Második félidő

Szünetben cserélt a Fradi, a jobbszélt Traoréval elég hatékonyan bejátszó Wingót Eldar Civic váltotta. Ettől persze a játék képe semmit sem változott, továbbra is szinte csak a Fradinál volt a labda, de többször is megfigyelhető volt, hogy a jónál is jobb helyzetet keresnek a játékosok, és sokszor mintha a kelleténél eggyel több passz lett volna. Bezzeg, amikor passz helyett lövés jött! Az 53. percben Sigér Dávid 20 méterről elengedett bombája törte el majdnem a felső lécet, a labda egészen a magyar válogatott középpályásig pattant vissza a lécről.

Az 58. percben szöglethez jutott a Fradi, de Varga Barna nem minden alap nélkül reklamált a bírónál, hogy a pörgetése után egy máltai kezet ért a labda. A selejtezőnek ebben a szakaszában nincs még videobíró, ha lenne, minimum visszanézték volna...

A 60. percben Tokmac és Traoré helyére érkezett Lisztes és Marquinhos, amivel nem lett lassabb és veszélytelenebb a Fradi játéka. A Hamrun gyakorolhatta a labda elleni játékot, a Fradi-tábor haragját azonban nem ezzel, hanem azzal vívták ki, hogy kétpercenként ápolást kért valemelyik játékosuk.

A legnemesebb bosszú ilyenkor a gól, ami jött is! Marquinhos kígyózott le gyönyörű cselekkel az alapvonalig középre lőtt labdáját pedig Varga Barna pörgette mesteri mozdulattal a kapuba (2-1). Két meccsen négy gólnál járt ekkor a Hamrun ellen a Fradi csatára.

A 74. percben remek helyzetfelismerés után Lisztes került helyzetbe, de a fiatal csatár rövid sarokra tartó lövését lábbal védte Marchetti.

A Fradi magabiztosan hozta a kötelező győzelmet, a meccs végeredménye igazából egyáltalán nem tükrözi milyen óriási fölényben játszott a Fradi, amelyiket így már csak egyetlen párharc megnyerése választja el attól, hogy sorozatban az ötödik idényben is egy európai kupasorozat főtáblájára jusson.

Eredémény, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencváros – Hamrun Spartans (máltai) 2-1 (0-1)

Groupama Aréna, v.: G. Davidov (bolgár)

Ferencváros: Varga Ádám – Wingo (Civic 46.), Cissé, Knoester (Abena 74.), Pászka – Sigér, Abu Fani (Gojak 81.), Tokmac (Marquinhos 60.) – Zachariassen, Varga Barnabás, Traoré (Lisztes K. 60.).

Hamrun: Marchetti – Mbong (Camenzuli 38.), Bilic, Emerson, Bjelicic – Elionay, Krstic, Nenov (Eder 63.), Corbolan – Montebello (Jonny 63.) , Paintsil. (S. Borg 81.)

gól: Traoré 41., Varga B. 69., ill. Mbong 6.

továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel.

A főtáblára jutásért a selejtezősorozat rájátszásában az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában kieső litván bajnok, a Zalgiris Vilnius vár a Ferencvárosra. Az első mérkőzést augusztus 24-én rendezik Vilniusban, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 31-én a Groupama Arénában.